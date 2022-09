Assassin's Creed: Codename Red i Hexe to "przyszłość serii". Gracze wreszcie trafią do Japonii!

fot. Ubisoft

Seria Assassin's Creed obchodzi w tym roku 15. urodziny i... niewykluczone, że czeka ją jeszcze co najmniej drugie tyle! Podczas wydarzenia Ubisoft Forward przygotowano bowiem obszerny panel, który poświęcony był przyszłości cyklu. W jego trakcie nie tylko oficjalnie zapowiedziano kolejną odsłonę, Mirage, ale też kilka innych, nadchodzących projektów.

Potwierdziły się plotki o Codename Red, w którym gracze trafią do feudalnej Japonii (to coś, na co czekało wielu fanów marki), a także Codename Hexe. Ten drugi tytuł ma być czymś zupełnie nowym w historii serii - najprawdopodobniej, tak jak sugerowano w przeciekach, zobaczymy tam polowania na czarownice w Świętym Cesarstwie Rzymskim. Niestety w obu przypadkach ograniczono się jedynie do krótkich teaserów i prezentacji logotypów, w związku z czym należy założyć, że na debiuty obu gier będziemy musieli długo czekać. Biorąc pod uwagę, że Mirage zadebiutuje w przyszłym roku, Red i Hexe najpewniej pojawią się w roku 2024 lub później. Warto również dodać, że obie produkcje mają być dostępne na platformie AC: Infinity.

Oprócz tego nadciąga również mobilna gra z otwartym światem, jak na razie znana jako Codename Jade, a także serial live-action przygotowywany we współpracy z Netflixem.