Split Fiction w akcji. Tak wygląda nowa gra twórców It Takes Two

Hazelight

Reklama

The Game Awards to nie tylko nagrody dla gier, ale też zapowiedzi nowych tytułów. Jednym z nich jest produkcja studia Hazelight, autorów wysoko ocenianej i sympatycznej gry It Takes Two. Czy ich nowa produkcja, Split Fiction, odniesie podobny sukces? Przekonamy się już w przyszłym roku, kiedy tytuł ten ukaże się na rynku. Premiera zaplanowana została na 6 marca 2025 roku.

Historia opowiada o losach Mio i Zoe, dwóch pisarek o zupełnie odmiennych stylach i podejściu do tworzenia, które stają się ofiarami maszyny zaprojektowanej do kradzieży kreatywnych pomysłów. W wyniku eksperymentu zostają uwięzione w swoich własnych historiach i zmuszone do współpracy, by uwolnić się z tej niecodziennej pułapki.

Bohaterki, aby przetrwać, muszą opanować różnorodne umiejętności i stawić czoła licznym wyzwaniom, które napotkają podczas skakania między światami science fiction i fantasy – reprezentującymi ich odmienne style pisarskie.

Jak poprzednie gry studia Hazelight, także i Split Fiction nakierowana jest na kooperację zarówno kanapową, jak i poprzez sieć. Tradycyjnie również, wystarczy, aby jeden gracz kupił grę i zaprosił do zabawy drugiego, bez konieczności posiadania przez niego tego tytułu.