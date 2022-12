Przypadkowe spoilery z filmów i seriali. Ci aktorzy mają za długi język

fot. materiały prasowe

Chyba każdy z nas spotkał się chociaż raz w życiu ze spoilerami. Są one znanym zjawiskiem i co ciekawe, rozprzestrzeniają się również dzięki osobom zaangażowanym w dany projekt. Choć wydawać by się mogło, że aktorzy powinni nad wyraz pilnować języka za zębami, wielu artystów popełniło straszne gafy, zdradzając szczegóły nadchodzącej produkcji.

W poniższej galerii miejsce otrzymali ci artyści, którzy w jakiś sposób zaspoilerowali fabułę projektu, nad którym pracowali. Zrobili to albo słownie, przypadkowo ujawniając tajemnice produkcji na wywiadach, albo za sprawą swoich działań, typu impulsywnych zdjęć na swoich kontach na portalach społecznościowych. Czasami spoilery wynikały z samej obecności aktora w lokalizacji planu filmowego. Tak czy tak to oni bywali głównymi winowajcami, którzy za darmo oddali widzom skrywane fakty. Mamy nawet prawdziwego mistrza spoilerowania, przez którego marvelowskie plany nie raz wyszły na jaw. Wiecie o kim mowa? Sprawdźcie sami, którzy aktorzy zdradzili szczegóły projektów. Spodziewaliście się tego po wszystkich?

Aktorzy, którzy zaspoilerowali fabułę