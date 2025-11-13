placeholder
SpongeBob wypływa na głębokie wody! Zwiastun Klątwy Pirata

W swojej nowej przygodzie SpongeBob i jego przyjaciel Patryk wybiorą się w wielką podróż śladami Latającego Holendra. Wszystko po to, aby udowodnić swoją wyższość.
Tomasz Hudyga
Tagi:  spongebob: klątwa pirata 
zwiastun
SpongeBob: Klątwa Pirata Nickelodeon
Na niecały miesiąc przed premierą na wielkim ekranie, Paramount Animation i Nickelodeon zaprezentowały zupełnie nowy zwiastun najnowszej kinowej przygody w Bikini Dolnym – filmu SpongeBob: Klątwa Pirata.

W nowym materiale widzimy, jak SpongeBob i Patryk — jak zawsze dubbingowani przez Toma Kenny’ego i Billa Fagerbakke — wyruszają w odważną podróż w najgłębsze odmęty oceanu, by udowodnić, że wiecznie optymistyczna gąbka morska potrafi być „wielkim gościem”. Będzie jednak potrzebował pomocy przyjaciół, gdy naprzeciw stanie mu jeden z najgroźniejszych złoczyńców serii — Latający Holender, w którego wcielił się legenda Gwiezdnych wojen, Mark Hamill.

SpongeBob: Klątwa Pirata - zwiastun

W Klątwie Pirata SpongeBob marzy o przejażdżce największym rollercoasterem w wesołym miasteczku — w końcu jest już wystarczająco wysoki. Wysokość to jednak nie wszystko, o czym przekonuje go sam Pan Krab (Clancy Brown), wspominając swoje dawne pirackie przygody. Zdeterminowany, by udowodnić swoją odwagę szefowi z Krusty Krab, SpongeBob wyrusza wraz z Patrykiem na pełne morze, śladem Latającego Holendra. Gdy Pan Krab zdaje sobie sprawę, w jakie kłopoty wpakował się jego najlepszy pracownik, zdejmuje kurz ze starego sprzętu i ponownie wypływa w morze — tym razem w towarzystwie Skalmara (Rodger Bumpass) oraz ukochanego ślimaka SpongeBoba, Gary’ego (również głos Toma Kenny’ego). 

 

Źródło: collider.com

