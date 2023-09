Horizon Forbidden West Complete Edition nadciąga? To zbiorcze wydanie z dodatkiem Burning Shores

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

IMDA, zajmujący się klasyfikacją wiekową w Singapurze, ocenił niezapowiedzianą wcześniej wersję Horizon Forbidden West. Produkcja nosi tytuł Horizon Forbidden West Complete Edition i pojawiła się na stronie internetową z kategorią M18, co oznacza, że jest przeznaczona dla odbiorców powyżej 18 roku życia ze względu na "elementy seksualne". Pakiet, który skategoryzowała IMDA miałby zawierać zarówno podstawową grę, jak i dodatek Horizon Forbidden West: Burning Shores.

W rozwinięciu informacji możemy przeczytać uzasadnienie dla kategorii wiekowej. Są tutaj przede wszystkim wskazania dotyczące związków jednopłciowych. Możemy przeczytać, że nawiązania do tego pojawiają się w rozmowach z innymi postaciami. IMDA wspomina również o scenie, w której dwie kobiety darzą się uczuciem, a następnie obejmują i całują. To właśnie ta scena sprawia, że w Singapurze gra otrzymała najwyższą kategorię wiekową. Tego wymaga tamtejsze prawo. Warto nadmienić, że jeszcze do niedawna w Singapurze za związek homoseksualny można było trafić do więzienia.

Horizon Forbidden West Complete Edition nie doczekało się bliższych informacji na temat okienka wydawniczego, ale osoby które chcą przeżyć przygodę Aloy ponownie i rozważały zakup kontynuacji, może powinny się wstrzymać i poczekać właśnie na wydanie zbiorcze.