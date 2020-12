PlayStation Plus na styczeń 2021 ujawnione. Sony rozpoczyna rok od mocnej oferty!

Square Enix

Sony ujawniło gry, które pojawią się w usłudze PlayStation Plus w styczniu 2021 roku. Trzeba przyznać, że tym razem jest to zestaw naprawdę mocnych i dobrze ocenianych tytułów. Posiadacze PlayStation 4 otrzymają Shadow of the Tomb Raider, czyli najnowszą odsłonę przygód słynnej pani archeolog oraz Greedfall, całkiem solidne RPG od francuskiego studia Spiders. Ostatnią grą, dostępną już wyłącznie na PlayStation 5, będzie Maneater, dzieło Tripwire Interactive, w którym gracze wcielają się w… rekina.

Wszystkie wyżej wymienione gry będą dostępne do pobrania przez abonentów od 5 stycznia. Do tego samego dnia można też przypisać do konta grudniowe produkcje, czyli Just Cause 4 oraz Worms: Rumble. W ofercie nadal dostępny jest też Bugsnax (tylko na PlayStation 5).