Cyberpunk 2077 na Xbox Series X - z aktulizacją za darmo dla posiadaczy gry na Xbox One

CD Projekt RED nie raz pokazało klasę i dało graczom to, za co inni każą sobie słono płacić. Mowa oczywiście o usprawnieniach dla gry Cyberpunk 2077, które otrzymają posiadacze nowej konsoli z rodziny Xbox, a za które nie zapłacą nawet złotówki.

REDzi na Twitterze napisali:

Gracze nigdy nie powinni być zmuszani do kupienia tej samej gry dwa razy albo ulepszeń do niej. Dlatego posiadacze gry Cyberpunk 2077 na Xbox One za darmo otrzymają usprawnienia dla Xbox Series X. - napisali twórcy gry.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 24, 2020