Square Enix mogło stracić miliony dolarów na grach Marvela zdaniem branżowego analityka

fot. Square Enix

Wraz z przejęciem trzech studiów deweloperskich od Square Enix, Embracer Group mogło też pozyskać prawa do gier na licencji Marvela. Lars Wingefors, prezes szwedzkiego koncernu, powiedział jednak, że wszystko zależy od umów z zewnętrznymi podmiotami. Teraz zaś w sieci pojawiła się interesująca analiza, która pokazuje, że produkcje o komiksowych superbohaterach niekoniecznie muszą okazywać się wielkimi hitami sprzedażowymi.

Jak ujawnia branżowy analityk, David Gibson, w ciągu ostatnich dwóch lat Square Enix mogło stracić na grach Marvela, a konkretnie Marvel's Avengers i Marvel’s Guardians of the Galaxy, nawet około 200 milionów dolarow. Do kwoty tej warto podchodzić z pewnym dystansem, bo wydawca nigdy nie ujawnił dokładnych danych dotyczących sprzedaży, ale biorąc pod uwagę umiarkowanie udane przyjęcie tego pierwszego tytułu, to coś może być na rzeczy.

