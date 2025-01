Squid Game 2 prawie zmieniło istotny szczegół! Nie spodziewalibyście się tego

fot. Netflix

Dyrektor artystyczny niekwestionowanego hitu Netflixa, Squid Game, Chae Kyoung-sun ujawnił, że istnieje kluczowy element serialu, który został prawie zmieniony w drugim sezonie. W wywiadzie dla The Korea Times opowiedział, o co konkretnie chodziło, z zaznaczeniem, że ostatecznie z tego zrezygnowano, by nie zdenerwować fanów.

Squid Game – wypowiedź dyrektora artystycznego

Rozważaliśmy kostiumy w kolorze błękitnym. Pokazałem próbkę reżyserowi ( Hwang Dong-hyukowi) , ale po chwili namysłu powiedział "Wróćmy do zielonego". Ostatecznie decyzja o niezmienianiu koloru okazała się słuszna. Bylibyśmy bombardowani skargami fanów.

Squid Game – fabuła, gdzie oglądać, data premiery 3 sezonu

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Pierwsze dwa sezony Squid Game dostępne są w serwisie Netflix. Premiera trzeciego, a zarazem finałowego sezonu odbędzie się już w tym roku. Według usuniętego wpisu w mediach społecznościowych, ma być to konkretniej 27 czerwca.