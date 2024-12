Krytycy o 2. sezonie Squid Game. Czy dorównał pierwszej odsłonie koreańskiego hitu?

fot. Netflix

Reklama

Od czterech dni można oglądać nowy sezon Squid Game na Netfliksie. 2. seria koreańskiego fenomenu w serwisie Rotten Tomatoes ma obecnie 84% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków (przy 61 recenzjach). Z kolei widzom aż tak nie spodobały się dalsze losy Gi-huna. Jak na razie ma 64% pozytywnych ocen od użytkowników serwisu.

Portal Rotten Tomatoes postanowił zebrać opinie recenzentów dotyczące poszczególnych aspektów 2. sezonu Squid Game, porównując go do pierwszej serii. Zobaczcie poniżej.

Jak 2. sezon Squid Game wypada w porównaniu do pierwszego?

Opinie są podzielone czy 2. sezon Squid Game dorównał pierwszemu. Aramide Tinubu z Variety pisze, że 2. seria to godna kontynuacja, rozwijająca złowieszcze motywy swojego poprzednika. Również Aaron Pruner z CNET twierdzi, że jest tak dobry, jak pierwszy sezon. Pierce Conran z South China Morning Post chwali nową odsłonę:

Ten nowy zestaw odcinków jest również bogatszy i bardziej spójny niż poprzednie - nie odchodzi przy tym od korzeni, z których się wywodzi.

Kate Sánchez z But Why Tho? pisze, że 2. sezon podnosi stawkę niemal każdej gry i szoku z pierwszego sezonu, zatracając się w spektaklu. Siddhant Adlakha z JoySauce.com twierdzi:

To nie tylko kontynuacja, ale ewolucja — w procesie, eskalacji… nowe odcinki zachowują ekscytującego ducha pierwszego sezonu, ale jego liczne indywidualne wątki poboczne budują coś nowego i fascynującego.

Elijah Gonzaliez z Paste Magazine przyznał, że ten serial pozostał przenikliwy, przemyślany i słusznie wkurza status quo. Daniel Fienberg z Hollywood Reporter skomentował 2. sezon bardziej krytycznie:

To całkowite rozczarowanie… pozbawione frajdy i dziwactw, które powstrzymały pierwszy sezon przed pogrążeniem się w nieszczęściu i całkowicie pozbawione nowych szczegółów lub spostrzeżeń na temat natury Gry.

fot. Netflix

Czy 2. sezon Squid Game trzyma widzów w niepewności?

Pierce Conran z South China Morning Post stwierdził, że w 2. sezonie widzowie powinni spodziewać się wielu szokujących niespodzianek oraz długich mrożących krew w żyłach momentów pełnych napięcia. Siddhant Adlakha z JoySauce.com napisał, że na każdym kroku znajduje się nieoczekiwany zwrot akcji, który ostatecznie zmienia (a raczej powiększa) istotę serialu. Aramide Tinubu z Variety zauważa:

Te siedem odcinków, w których można znaleźć kilka oszałamiających zwrotów akcji, prowadzi historię do tego, co niewątpliwie będzie elektryzującym zakończeniem, gdy 3. sezon zadebiutuje w 2025 roku.

Therese Lacson z Collider podkreśla, że żadne zwroty akcji jej nie zaskoczyły:

Możesz przewidzieć nadchodzące zwroty akcji z kilometra, nawet gdy wprowadzana jest nowa gra — a jeśli nie, serial błyska ci światłami w twarz, aby upewnić się, że jesteś przygotowany na nadchodzący zwrot akcji.

fot. Netflix

Jak wypadły gry w 2. sezonie Squid Game?

Laura Martin z BBC.com twierdzi, że gry są równie surrealistyczne i perwersyjne, co w 1. sezonie. Kristin Baldwin z Entertainment Weekly pisze:

Podobnie jak gra w Czerwone, Zielone, są one dziwacznie barbarzyńskie. To nie miejsce na spoilery, ale mogę powiedzieć, że każda gra generuje skręcające wnętrzności, krzyczące z ekranu napięcie, nawet podczas drugiego seansu.

Kate Sánchez z But Why Tho? pisze, że gry z dzieciństwa są różnorodne, ale też wykracza się poza nie - próbują wykorzystać każdą relację i postać w pełni. Bezwzględność, która pojawia się w ludziach, jest większa, podobnie jak to, jak próbuje się jednocześnie wymusić poczucie wspólnoty. Andrew Webster z The Verge pisze:

Tym razem gry wydają się inne… Po każdej grze wszyscy gracze, którzy przeżyli, mogą głosować, czy kontynuować gry, a te chwile liczenia setek X i O są niezwykle napięte.

Elijah Gonzaliez z Paste Magazine pisze, że gry wydają się świeże i odtwarzają część zimnego strachu z pierwszego sezonu, gdy obserwujemy nowe zdeprawowane wyzwania. Jednak zauważa, że i tak nie są one aż tak ekscytujące jak wcześniej.

fot. No Ju-han // Netflix

Czy 2. sezon Squid Game jest wciąż tak samo brutalny i przerażający?

Andrew Webster z The Verge zdradza, że wszystko ostatecznie kulminuje się w krwawej masakrze, która pcha Squid Game w stronę horroru bardziej niż kiedykolwiek. Aramide Tinubu z Variety przyznaje, że charakterystyczna dla serialu brutalna przemoc, krew, gore są nadal obecne, a przerażenie wśród graczy, w tym Gi-huna, który już tego wszystkiego doświadczył, pozostaje namacalne. Daniel Fienberg z Hollywood Reporter celnie stwierdza:

Jest duży rozlew krwi, ale nie ma on żadnego wpływu.

fot. Netflix

Czy 2. sezon Squid Game wnosi coś nowego?

Siddhant Adlakha z JoySauce.com pisze:

Drugi sezon serialu nie odchodzi zbytnio od [oryginalnego] założenia, ale remiksuje znane elementy na tyle, by czuć świeżość, z motywami muzycznymi, które przybierają ekscytującą formę.

Aramide Tinubu z Variety dodaje, że jednym z najciekawszych aspektów 2. sezonu jest to, że wykracza on poza graczy… To pokazuje, jak łatwo ludzie mogą zadawać ból i przemoc innym, gdy posiadają odrobinę władzy. Debopriyaa Dutta z High on Films zauważa też, że 2. sezon ugruntował Gi-huna, jako odmienionego człowieka.

fot. No Ju-han // Netflix

Jak 2. sezon Squid Game wypadł pod względem scenariusza?

Debopriyaa Dutta z High on Films pisze, że historia celowo została rozbita, aby podsycić apetyty przed kolejnym sezonem. Rozgrywki jeszcze się nie skończyły, a wynik jest nieznany, pozostawiając w zawieszeniu zbyt wiele nierozwiązanych wątków. Elijah Gonzaliez z Paste Magazine o scenariuszu pisze:

Nie jest tak dokładnie napisany, popada w powszechne telewizyjne problemy, próbując dotrzeć do sedna. Na szczęście jednak jest tu wystarczająco dużo tematów, aby w dużej mierze nadrobić te niedociągnięcia.

Z kolei Nick Schager z The Daily Beast pisze o 2. sezonie:

Zbyt często zapomina, co go napędza — i, co równie frustrujące, nie udaje mu się doprowadzić wielu wątków fabularnych do końca swojego zbyt krótkiego, siedmioodcinkowego sezonu.

fot. Netflix

Czy nowy sezon Squid Game ma coś ważnego do powiedzenia?

Elijah Gonzaliez z Paste Magazine pisze, że 2. sezon skupia się na tym, jak kapitalizm koliduje z wadliwymi procesami demokratycznymi. Daniel Fienberg z Hollywood Reporter zauważył:

Staje się komentarzem na temat tego, jak często demokracja zmusza ludzi do głosowania wbrew swoim interesom, czy to jako jednostki, czy jako zbiorowość, co można odnieść do Korei Południowej, ale tak naprawdę do każdej demokracji.

Aramide Tinubu z Variety również dostrzegła ten sam komentarz społeczny:

W większości nie powtarza się, znajdując nowe perspektywy, aby zbadać to, co najwyraźniej dolega współczesnej Korei: wyzysk kapitalistyczny, erozja moralności i nierówności klasowe.

Nick Schager z The Daily Beast pisze, że serial nigdy nie zniża się do kazania, którego nie można pomylić z krytyką protagonistów za ich odpowiedzialność za ich trudne położenie, zarówno przed, jak i w trakcie gier. Ten kąt widzenia nadaje historii mile widzianą, dodatkową złożoność.

fot. Netflix

Jak wypada gra aktorów w 2. sezonie Squid Game?

Therese Lacson z Collider chwali odtwórcę Gi-Huna - Lee Jung-jae.

Lee Jung-jae naprawdę udowadnia swój kunszt w tym sezonie, zwłaszcza gdy porównamy jego występ w premierowym odcinku serialu do tego, gdzie kończy pod koniec 2. sezonu. Jest zachwycający jako protagonista.

Laura Martin z BBC.com również uważa, że to rola życia dla Lee Jung-jae, którego wyrazista twarz przekazuje horror tego, czego jest świadkiem - jest jedynym głosem rozsądku w szalonym świecie. Laura Babiak z Observer pochwaliła jeszcze Lee Byung-huna, który naprawdę robi wrażenie jako coraz bardziej intrygujący Front Man.

fot. No Ju-han // Netflix

Czy w 2. sezonie Squid Game są jakieś nowe, zapadające w pamięć postacie?

Siddhant Adlakha z JoySauce.com pisze, że transkobieta Hyun-ju kończy sezon jako jedna z najbardziej zaskakujących i znaczących postaci. W podobnym tonie wypowiada się Kate Sánchez z But Why Tho?:

Hyun-ju to wspaniały dodatek do obsady. Jako postać transseksualna, jej rozwijająca się relacja z Geum-ja jest nie tylko szczera, ale także staje się oknem na zrozumienie znaczenia komunikacji między pokoleniami.

Z kolei Shannon Miller z IGN Movies pisze o postaci Thanosa:

Thanos jest jak piorun nieustraszonego chaosu w już elektryzującym otoczeniu, a [Choi Seung-hyun] znalazł sposób, aby wlać w tę postać doskonałą komedię fizyczną, wściekłość i tragiczną lekkomyślność, która sprawia, że ​​widz jednocześnie wstrzymuje oddech ze strachu i błaga o więcej.

fot. Netflix

Jak prezentuje się 2. sezon Squid Game?

Pierce Conran z South China Morning Post pisze:

Dynamiczna praca kamery wybitnego operatora Kim Ji-yonga dodaje dreszczyku emocji licznym, przyspieszającym bicie serca scenom serialu.

James Poniewozik z New York Times pisze o 2. sezonie, że wciąż na jego korzyść działa wizualna wyobraźnia. Tematy walki klasowej są przedstawione z polotem, i to nie tylko w pastelowych rzeźniach scenograficznych gry.

Jakie wady ma 2. sezon Squid Game?

Kate Sánchez z But Why Tho? zauważyła, że jedyną wadą drugiego sezonu Squid Game jest sposób, w jaki się rozkręca. Dodała, że tempo akcji w pierwszych dwóch odcinkach mogłoby być lepsze. Elijah Gonzaliez z Paste Magazine zauważył ten sam problem:

Być może największym problemem w tym najnowszym sezonie jest to, że jego tempo jest często letargiczne, wydłużające wydarzenia, które można było przekazać w czterech lub pięciu odcinkach zamiast siedmiu.

Pierce Conran z South China Morning Post pisze wprost:

Jedyny problem? Bolesne oczekiwanie na nakręcony już trzeci sezon Squid Game, który ma się ukazać w 2025 roku.

2. sezon Squid Game jest już dostępny w Netflix.

Squid Game - zdjęcia z 2. sezonu