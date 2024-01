Squid Game - kiedy 2. sezon? W końcu jest jakiś konkret

Źródło: Netflix

Squid Game to największy hit Netflixa w historii, którego popularność pozostaje poza zasięgiem nawet największych anglojęzycznych hitów. Od zakończenia pierwszego sezonu w 2021 roku wiemy, że powstanie 2. seria, ale mijają lata i nic nie było wiadomo, kiedy ją zobaczymy. To w końcu się zmienia.

Squid Game - kiedy 2. sezon?

We wtorek 23 stycznia 2024 roku Netflix rozesłał list do udziałowców, w którym poinformowali ich, że choć strajki scenarzystów i aktorów z 2023 roku opóźniły wiele dużych tytułów, dużo hitów zadebiutuje w 2024 roku. Wówczas poinformowano, że widzowie wrócą w 2024 roku do ulubionych bohaterów z seriali Dyplomatka, Bridgertonowie, Cesarzowa Sisi oraz właśnie do Squid Game. 2. sezon koreańskiego hitu pojawi się na ekranach jeszcze w 2024 roku.

Squid Game - co wiemy o 2. sezonie?

W roli reżysera i producenta powraca Hwang Dong-hyuk. W obsadzie mają powrócić Lee Jung-jae (jako Seong Gi-Hun), Lee Byung-Hun (jako Front Man), Wi Ha-jun (jako Hwang Jun-Ho) oraz Gong Yoo. Do obsady dołączyli Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon, Yang Dong-Geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, oraz Won Ji-an, ale nie wiadomo, kogo grają.