Nowy zwiastun 2. sezonu Squid Game. Gi-hun chce skończyć grę raz na zawsze

Zbliżamy się wielkimi krokami do wyczekiwanej premiery 2. sezonu Squid Game. Netflix aktywnie promuje nadchodzące odcinki, a teraz do sieci trafił kolejny zwiastun z paroma nowymi ujęciami. Zobaczcie, jaki Gi-hun (Jung-jae Lee) ma plan, aby zakończyć tę śmiertelną grę na dobre. Pytanie, czy da się ją zatrzymać?

Squid Game: sezon 2 - zwiastun

Squid Game - twórca o 2. sezonie

Czego widzowie mogą się spodziewać? Dong-hyuk Hwang zarysował najistotniejszą różnicę między 1. sezonem a kontynuacją historii.

- Jeśli 1. sezon opowiadał historię Gi-huna, czyli gracza 456, wkraczającego do Squid Game po raz pierwszy i wychodzącego z gry jako zwycięzca, to 2. sezon będzie o Gi-hunie, który zmaga się ze swoimi wspomnieniami z pierwszej gry - o doświadczeniach prowadzących go do nowych wniosków i przebudzenia, a także o jego powrocie do gry, by zatrzymać tę niesprawiedliwą rozgrywkę.

Squid Game - fabuła, kiedy nowe odcinki?

Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.

Squid Game 2

2. sezon zadebiutuje 26 grudnia. Przypomnijmy, że na widzów czeka jeszcze jeden, finałowy sezon, który trafi na platformę Netflix w 2025 roku.