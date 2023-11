Squid Game: Wyzwanie - hipotermia i uszkodzenia nerwów na planie. Netflix może mieć kłopoty

fot. materiały prasowe Netflix

Squid Game: Wyzwanie to nowe reality show Netflixa powstałe na bazie serialu z 2021 roku, który okazał się ogromnym hitem. Tytułowe "wyzwanie" to seria konkurencji podobnych do tych w serialu, w których zmierzy się ze sobą 456 uczestników w walce o 4,56 miliona dolarów. Jedna z konkurencji, znana widzom serialu, polegała na biegu od startu do mety i zatrzymywaniu się w momentach, w których mordercza lalka-robot odwraca się i skanuje wzrokiem uczestników. Jeśli ktoś się ruszy - zostaje wyeliminowany. Uczestnicy muszą wtedy zastygnąć w bezruchu i czekać aż lalka się odwróci, żeby biec dalej.

Już w październiku 2023 roku informowano o komplikacjach na planie produkcji. Wyzwanie z lalką-robotem było kręcone w Cardington Studios, które mieści się na terenie bazy Królewskich Sił Powietrznych w Bedford. Według ówczesnych raportów, trzech uczestników programu wymagało opieki lekarskiej po odniesieniu obrażeń wskutek nieprzyjaznych warunków atmosferycznych. Chociaż brytyjski dyrektor ds. zdrowia i bezpieczeństwa zdecydował, że poza upomnieniem producentów, dalsze działania nie będą konieczne, tak według najnowszego raportu wynika, że poszkodowani mogą zechcieć pozwać Netflix za uszczerbek na swoim zdrowiu.

Squid Game: Wyzwanie - czy Netflix zostanie pozwany?

Brytyjska kancelaria prawna Express Solicitors, która specjalizuje się w takich przypadkach, powiadomiła o tym, że reprezentuje dwóch uczestników programu Netflixa, którzy na planie cierpieli z powodu hipotermii oraz uszkodzeń nerwowych ze względu na kręcenie zdjęć w trakcie mrozów.



Według poszkodowanych i reprezentującej ich kancelarii, ucierpieli oni z powodu konieczności zachowania bezruchu w trakcie mrozu, co było bezpośrednią przyczyną ich uszczerbku na zdrowiu. Daniel Slade, CEO kancelarii, wypowiedział się na temat kontrowersji:

Wiemy, że ludzie mogą patrzeć na ten przypadek jak na walkę Dawida z Goliatem, którym jest korporacja i jej partnerzy. Reprezentowani przez nas uczestnicy myśleli, że biorą udział w czymś fajnym i nie spodziewali się odniesienia takich obrażeń. Teraz zostali zostawieni sami, bez opieki, a za to z problemami zdrowotnymi po tym jak spędzili czas w stresujących warunkach podczas niskich temperatur.

Doniesieniom zaprzecza rzecznik Squid Game: Wyzwanie, który odpowiedział, że: "Żaden z uczestników Squid Game nie złożył pozwu. Bardzo poważnie podchodzimy do dobra naszych uczestników."