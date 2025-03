Marvel na opak: oto bohaterowie, którzy mogliby stać się złoczyńcami – i ich nowi wrogowie!

fot. Marvel Comics

Twórcy komiksowego uniwersum Marvel Comics nie zawahali się nawet przez chwilę, by stworzyć korzystne warunki do interesujących przemian kluczowych postaci. Masa bohaterów dźwiga na swoich barkach traumatyczne przeżycia. Pielęgnują w sercach kiełkujące ziarno zemsty. Niektórzy, obdarzeni przepotężnymi mocami i złożonymi osobowościami, są o krok od ulegnięcia najgorszym pokusom. Mówi się o nich zatem jako o wielowymiarowych postaciach, które mogą płynnie przechodzić między dobrem a złem.

Bodźców do takich działań jest multum. To może być dosłownie jedno wydarzenie, które przeleje szalę goryczy i zmotywuje postać do wyrzeknięcia się czczonych ideałów. Tyczy się to zarówno protagonistów, jak i antagonistów. Czarne charaktery równie często porzucały swoje dotychczasowe przekonania na rzecz heroicznych działań. Podobnych historii dostarczono nam przez dekady wiele. Każde przejście szlachetnego bohatera na stronę mroku budziło grozę i jednocześnie ekscytację wśród fanów komiksowego świata. Każda próba stania się lepszym dodawała świeżości fabule.

W zestawieniu czekają na Was superbohaterowie i złoczyńcy, którzy ze względu na swoje przeżycia, traumy, moce czy niełatwe do zdefiniowania osobowości mogliby na stałe zmienić swoje przekonania. Niektórzy z nich kiedyś już spróbowali swoich sił po przeciwnej stronie, jednak powrócili do dawnego wizerunku.

Sperbohaterzy Marvela, którzy mogliby zostać złoczyńcami

Vision został stworzony przez Ultrona, by walczyć z Avengers, ale zbuntował się i stał się jednym z największych bohaterów Marvela. Mimo swojej heroicznej natury kiedyś próbował podbić świat po rozpadzie małżeństwa ze Scarlet Witch, co pokazuje jego potencjał jako złoczyńcy. Gdyby Ultron aktywował ukryty mechanizm zmieniający Visiona w antagonistę powstałaby dramatyczna historia.

Złoczyńcy Marvela, którzy mogliby zostać superbohaterami

Thanos, początkowo postać wykreowana jako złoczyńca, miał ogromny potencjał, by stać się bohaterem, co zostało pokazane w latach 90. i na początku 2000. Twórca postaci, Jim Starlin, starał się nadać mu bardziej złożony charakter, łącząc go z innymi bohaterami i pokazując jego potencjał do zmiany. Zamiast wracać do roli złoczyńcy, Thanos powinien pozostać postacią, która się rozwija.

Złoczyńcy Marvela, którzy stali się bohaterami

Przypomnijmy sobie, którzy złoczyńcy i bohaterowie przekroczyli już granicę dobra i zła. Pełną listę znajdziecie w kolejnych galeriach.

Czarna Wdowa

Bohaterzy Marvela, którzy stali się złoczyńcami