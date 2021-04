Monkey Master - komiks Stana Lee doczeka się ekranizacji. John Woo producentem

fot. materiały prasowe

John Woo, twórca takich filmów akcji jak Bez twarzy czy Dzieci triady, zdecydował się przenieść na ekran Monkey Master - superbohaterski komiks, którego współautorem jest Stan Lee. John Woo obejmie funkcję producenta nadchodzącej ekranizacji.

Oparty na podstawie Monkey Master Stana Lee i Sharadea Devarajana film skupi się na postaci Li Yong - nowojorskiego archeologa. Bohater odkryje starożytną przepowiednię związaną z chińską legendą o Królu Małp i uda się do Indii. Tam odkryje moc, która przemieni go we współczesnego superbohatera.

Oto, co o swoim komiksie powiedział Stan Lee:

Zawsze fascynowała mnie kultura Indii i Chin, ich bogata filozofia i moralność. Stworzyłem wiele postaci superbohaterów o różnych narodowościach, lecz Monkey Master jest szczególny. Ta opowieść łączy mit i historię współczesnego bohatera. Odbiorcy będą pod wrażeniem jego znajomości sztuk walki oraz supermocy.

John Woo zapewnił, że historia zawarta w Monkey Master ma świetnych bohaterów, wartką akcję i niesamowite przygody - czyli wszystko, czego potrzebuje dobry film.