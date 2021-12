Konta zmarłego Stana Lee użyto do sprzedaży tokenów NFT. W sieci burza

Źródło: Marvel

Wczoraj na oficjalnym twitterowym koncie zmarłego w 2018 roku Stana Lee zamieszczono wpis, na którym pojawia się hinduski superbohater Chakra Niezwyciężony. Postać ta została wymyślona m.in. przez legendarnego "The Mana", a pokazanie jej wizerunku miało docelowo wpisać się w obchody zbliżającej się 99. rocznicy urodzin artysty i upamiętnić jego spuściznę. Problem polega na tym, że cały tweet jest de facto ofertą sprzedaży niewymienialnych tokenów (NFT) przedstawiających herosa.

Taki obrót spraw wywołał w sieci prawdziwą burzę. Fani Stana Lee wyrażają na Twitterze swoje oburzenie faktem, że dziedzictwo scenarzysty komiksowego jest szargane poprzez wykorzystywanie jego nazwiska do napędzania sprzedaży; niektórzy internauci dochodzą nawet do wniosku, że "The Man" musi po całym zdarzeniu "przewracać się w grobie". Oto kilka z przykładowych głosów tego typu:

Reakcje na wpis na twitterowym koncie Stana Lee

Na razie nie jest jasne, kto opublikował na Twitterze rzeczony wpis - wiemy na pewno, że nie był to Marvel. Jeden z użytkowników serwisu donosi, że miała stać za tym firma Orange Comet, która specjalizuje się w sprzedaży NFT; zaledwie godzinę przez publikacją kontrowersyjnego wpisu na twitterowym koncie przedsiębiorstwa pojawiła się dokładnie taka sama grafika z Chakrą.

Z innych informacji wynika jednak, że powstanie niewymienialnych tokenów związanych z Chakraversum jest wspólną inicjatywą firm Graphic Infia i POW! Entertainment - druga z nich posiada obecnie prawa do zarządzania artystyczną spuścizną Lee.

