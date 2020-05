Stana Katic po latach wraca do tematu zwolnienia z serialu Castle: - To było dezorientujące i bolesne

16 maja 2016 roku telewizja ABC wyemitowała ostatni odcinek 8. sezonu serialu Castle. Było to jednocześnie pożegnanie z rolą Stany Katic, która przez 8 lat wcielała się w Kate Beckett. ABC oficjalnie potwierdziła, że ze względu na cięcia budżetowe zarówno Katic, jak i Tamala Jones (wcielająca się w Lanie) nie powrócą w 9. sezonie.

Producenci zdecydowali się nie przedłużać kontraktu z aktorką rzekomo przez zmianę kierunku rozwoju serialu oraz oszczędności. Informatorzy portalu US Weekly twierdzili jednak, że przyczyną jest konflikt Stany Katic z Nathanem Fillionem, wcielającym się w tytułowego bohatera. Kilka tygodni później serial został całkowicie anulowany, więc nie doczekał się właściwego zakończenia.

W nowym wywiadzie dla australijskiego Daily Telegraph Katic przyznała, że całe to doświadczenie sprawiło, że poczuła się bardzo zdezorientowana i zraniona. Dodała jednak: czas minął i jestem bardzo wdzięczna, że mogłam być częścią tego projektu. Ludzie uwielbiali Kate i Ricka i uwielbiali opowiadaną przez nas historią, kochali wszystkie te postacie.

Nikt nigdy nie potwierdził, co tak naprawdę kryło się za planami kontynuowania serialu bez Katic; sugestie, że chodziło o ruch obniżający koszty, podważane były przez wiele osób związanych z projektem.

W wywiadzie dla EW.com w 2018 roku gwiazda serialu Absentia przyznała:

Właściwie nadal nie jest dla mnie jasne, co się stało. To bolało i było to dla mnie trudne zakończenie.