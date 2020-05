Marvel - QUIZ: Avengers mówią wiele... Na pewno rozpoznasz postać MCU po cytacie?

Marvel Studios w filmach MCU stawia na wpadające w ucho i w serce one-linery i inne kwestie, które fani Avengers i spółki powtarzają następnie bez końca. "Jestem Iron Manem" czy "Mogę to robić cały dzień" na trwałe weszły już do krwiobiegu popkultury, a przecież to ledwie wycinek z całego zbioru cytatów, którymi uraczyły nas postacie z Kinowego Uniwersum Marvela. Niektóre są powszechnie znane, część natomiast przytaczają tylko najwierniejsi miłośnicy Domu Pomysłów.

Nie zmienia to faktu, że znajomość cytatów z MCU z całą pewnością pomaga dziś odnaleźć się na popkulturowej mapie. Ich popularność jest gdzieś na najgłębszym poziomie papierkiem lakmusowym tego, jak dobrze jesteśmy zaznajomieni ze światem stworzonym przez Marvel Studios.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Was QUIZ oparty na klasycznym schemacie "kto to powiedział" - musicie więc po prostu rozpoznać autora danego cytatu. Czasem będzie łatwo, w innym miejscu na pewno trudniej... Sprawdźcie sami:

