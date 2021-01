Star Trek: Discovery - wideo z Instagrama sugeruje wątek 4. sezonu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Star Trek: Discovery zakończył emisję 3. sezonem z ważnym zwrotem akcji. Po tym czasie Michel Burnham została mianowana kapitanem Discovery, a konflikt serii został definitywnie zamknięty.

Na Instagramie serialu opublikowano ostatni wpis Michael Burnham przed objęciem funkcji kapitana statku. Jest on klarowną sugestią o czym 4. sezon może opowiadać. Michael podkreśla tutaj, że nadszedł czas na odbudowę i doprowadzenia do połączenia planet, które odseparowały się od Federacji i innych przez zapłon.

Co prawda, finał 3. sezonu i podjęte w nim decyzje łącznie z rozwiązaniem kłopotu spowodowanego przez zapłon. Mogą więc dostarczyć dilithium do innych planet i rozpocząć długi i najpewniej nie łatwy proces odbudowy Federacji i tym samym Gwiezdnej Floty. Są to oczywiście informacje dość ogólne i najpewniej motyw przewodni oraz sama historia będzie mieć w sobie coś więcej. W końcu taka sytuacja wymaga przeciwności losu i można założyć, że będzie negatywny stosunek do Gwiezdnej Floty i jej motywacji.

Przypomnijmy, że trwają prace nad 4. sezonem Star Trek: Discovery. Ekipa weszła na plan pod koniec 2020 roku. Premiera na Netflixie nie jest znana, ale być może, jeśli pandemia niczego nie opóźni, doczekamy jej pod koniec 2021 roku.