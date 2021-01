Star Trek: Discovery - kto czarnym charakterem w 4. sezonie? Jest sugestia

fot. materiały prasowe

Prace na planie 4. sezonu Star Trek: Discovery rozpoczęły się jesienią 2020 roku i jeszcze trwają. Oficjalnych szczegółów fabuły nie wyjawiono, więc do tej pory wiemy jedynie to, co zasugerował finał 3. sezonu. Wszystko więc wskazuje, że 4. sezon skupi się na odbudowie Federacji Planet i Gwiezdnej Floty.

Nowe informacje pochodzą od producenta Alexa Kurtzmana, który zarazem jest nadzorcą wszystkich produkcji osadzonych w świecie Star Treka. W rozmowie z Deadline zasugerował, czego mamy oczekiwać po czarnym charakterze 4. sezonu.

- W 4. sezonie wchodzimy głęboko w świat nauki w kompletnie nowy i interesujący sposób. Co wydarzy się, jeśli złoczyńcą nie będzie istota żywa i oddychająca, ale coś innego? Jak rozwiązać taki problem? - zapowiada.

Teoretycznie nie jest to nic nowego, bo zła sztuczna inteligencja była czarnym charakterem 2. sezonu. Można więc założyć, że cokolwiek twórcy planują na 4. sezon będzie to coś jednak innego. Pewnie przekonamy się jeszcze w 2021 roku, gdy ruszy promocja 4. sezonu.

Star Trek: Discovery - data premiery 4. sezonu nie jest znana, ale można założyć, że podobniej jak z trzecim nastąpi to pod koniec roku.