Jaki był plan na 6. sezon Star Trek: Discovery? Showrunnerka zdradza szczegół

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Showrunnerka serialu Star Trek: Discovery w rozmowie z Colliderem ujawniła, jaki mieli plan na 6. sezon. Opracowali go zanim podjęto decyzję o zakończeniu tej produkcji. Poinformowano ich na tyle wcześnie, że mogli w finale zamknąć wszystko według swojej wizji.

Star Trek: Discovery - jaki miał być 6. sezon?

Okazuje się, że pomysł był dość prosty: w 6. sezonie chciano wyjaśnić, jak opuszczony statek Discovery pojawił się w odcinku Calypso z miniserii Star Trek: Short Treks, której fabuła była osadzona wiele lat później w XXXII wieku.

Gdy jednak podjęto decyzję o zakończeniu Star Trek: Discovery, Paradise wyjaśnia, że zdecydowano się to powiązanie z Calypso wyjaśnić w ostatnich scenach finału. To wówczas admirał Burnham zabiera Discovery na miejsce, w którym będzie czekać opuszczony na to wydarzenie. Niestety odcinek klarownie nie wyjaśnił motywacji Gwiezdnej Floty, dlaczego w ogóle to zrobili.

Finał Star Trek: Discovery miał premierę 31 maja 2024 roku. Serial dostępny jest w Polsce na SkyShowtime.