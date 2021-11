Star Trek: Discovery - Netflix traci prawa do serialu. Co z 4. sezonem?

fot. materiały prasowe

4. sezon Star Trek: Discovery nie będzie mieć premiery w 2021 roku w Netflixie. Taką informację podano oficjalnie na dzień przed światową premierą nowej serii, która ma nastąpić 18 listopada 2021 roku. ViacomCBS i Netflix zakończyli współpracę, na mocy której Netflix płacił duże pieniądze, które miały znaczenie w budżecie serialu. Jak twierdzi Deadline, platforma streamingowa została sowicie wynagrodzona za rezygnację z praw.

Ogłoszono, że Star Trek: Discovery będzie mieć premierę tylko w krajach, w których platforma streamingowa Paramount+ jest dostępna, a na obecną chwilę jest to ledwo ponad 20 państw jak Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Austria czy Szwajcaria. Dlatego, jak czytamy w ogłoszeniu, premiera poza USA odbędzie się głównie w 2022 roku wraz z wejściem Paramount+ na rynki europejskie (w tym pewnie do Polski) i inne. Planują w 2022 roku wejść do 45 krajów, a Star Trek ma być ich wizytówką.

Star Trek: Discovery - sezon 4

Sytuacja dotyczy tylko Star Trek: Discovery. Star Trek: Lower Decks i Star Trek: Picard na obecną chwilę nadal pozostają w rękach Amazon Prime Video,

Dokładna data premiery 4. sezonu Star Trek: Discovery w 2022 roku nie jest znana. Patrząc po reakcjach na Twitterze, można spokojnie wywnioskować, że fani nie są zadowoleni z wyczucia czasu osób odpowiedzialnych za tę decyzję.

