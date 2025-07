Zwiastun finałowego sezonu Stranger Things zdradza, kto umrze? Fani uważają, że to zmyłka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spekulacje wokół finałowego sezonu Stranger Things nie cichną. W sieci niedawno pojawiła się lista z tytułami i czasem trwania odcinków, ale zostały ona zdementowana przez współtwórcę hitu Netflixa. Tymczasem fani w zwiastunie dopatrzyli się poszlak wskazujących na to, że jedna z postaci może się pożegnać z życiem. Teoria mówi jednak, że jest to zmyłka i kto inny padnie ofiarą.

W zwiastunie pojawiły się dwie sceny, które sprawiły, że fani zaczęli się spodziewać, że przygodę z serialem zakończy Jonathan Byers. Wypowiadane przez niego słowa mogą sugerować, że albo się on poświęci albo zerwie z Nancy. Na korzyść pierwszej opcji wskazuje to, że w późniejszym momencie zwiastuna widzimy dziewczynę, która płacze i próbuje zmyć krew z dłoni. Nowa teoria mówi jednak, że to nie Jonathan pożegna się z życiem.

Teoria zakłada, że to Karen Wheeler pożegna się z życiem. Oto powody, by tak myśleć:

W scenie z Jonathanem Nancy ma inne ubrania niż w scenie, gdy zmywa krew z rąk.

Na zdementowanej już liście z tytułami i czasem trwania odcinków drugi epizod był nazwany: "The Vanishing of ..... Wheeler". Fani założyli, że imię musi się składać z około pięciu liter, a to wskazuje na Karen lub Holly. Holly jest jednak nadal dzieckiem i ta postać była widziana na zdjęciach z planu w towarzystwie Vecny, co każe sądzić, że zostanie porwana. Wątpliwe jest jednak to, że Karen pozwoli złoczyńcy zabrać Holly bez walki. Możliwe, że to właśnie wtedy przypłaci za to życiem.

Zwiastun sugeruje też, że główni bohaterowie będą podróżować po Hawkins. Bardzo możliwe, że Nancy i El odwiedzą tak dom Wheelerów i znajdą martwą Karen, której krew znajdzie się na rękach Nancy.

