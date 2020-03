Star Trek: Discovery przedłużone... na 5. sezon

To, co za chwilę przeczytacie wcale nie jest błędem w korekcie. Star Trek: Discovery został przedłużony przez CBS na 5. sezon, mimo, że 3. seria nie została jeszcze wyemitowana, a zdjęcia do 4. odsłony jeszcze się nie rozpoczęły. Jak dowiedział się portal The GWW sezony 4 i 5 będą kręcone jednocześnie. Zdjęcia mają rozpocząć się w lipcu w Pinewood Studios w Toronto.

Produkcja opowiada o losach załogi tytułowego statku Gwiezdnej Floty. W obsadzie serialu platformy CBS All Access znajdują się między innymi Sonequa Martin-Green (The Walking Dead), Doug Jones (Hellboy), Shazad Latif (Dom grozy), Anthony Rapp (The Knick), Mary Wiseman (Historia małżeńska) oraz Wilson Cruz (13 powodów). Jak na razie nie ma żadnej informacji o dacie premiery 3. sezonu serialu.

W Polsce produkcja jest dostępna na platformie Netflix.