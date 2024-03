Star Trek: Discovery - aktorka o serialu: "zapisaliśmy się w historii telewizji"

fot. materiały prasowe

Sonequa Martin-Green była obecna na festiwalu SXSW, na którym rozmawiała o Star Tek: Discovery i tym, co jej zdaniem ten serial osiągnął przez te lata.

Star Trek: Discovery - dziedzictwo serialu

- Myślę, że naszym dziedzictwem jest to, że robiliśmy to odważnie, nie sądzisz? Odważnie weszliśmy w nowego Treka. Sprowadziliśmy uniwersum z powrotem do telewizji, rozpoczęliśmy działanie nowej platformy streamingowej. Ludzie nazywają to nową epoką Latinum. Staliśmy się serialem-matką nowej ekspansji Treka. Tak wiele postaci mogło wrócić, w tym wielu bohaterów poprzednich seriali. A teraz nowi widzowie mogli wejść w ten świat pięknej franczyzy. My jeszcze tworzyliśmy historię w postaci rozdziałów jak w książce, czyli tak, jak do tej pory żaden Trek.

Dodaje, że przełamywali bariery i szklane sufity w kontekście ukazywanie różnorodności płci i rasowej na ekranie i dzięki temu zapisali się w historii telewizji.

Co prawda, aktorka przyznaje, że dziedzictwo serialu będzie ocenione lata po jego zakończeniu, ale i tak ma nadzieję, że to, co osiągnęli, a o czym wspomniała, będzie pamiętane.

Star Trek: Discovery - 5. sezon serialu zadebiutuje już 5 kwietnia w SkyShowtime.