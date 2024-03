Star Trek: Starfleet Academy - kiedy początek zdjęć i premiera serialu? Twórca opowiada o produkcji

fot. materiały prasowe

Reklama

Choć Star Trek: Picard już się zakończył, a Star Trek: Discovery niebawem dobiegnie końca wraz z finałowym 5. sezonem to fani tej franczyzy nie mają powodów do niepokoju. Już niedługo rozpoczną się zdjęcia do ogłoszonego w marcu 2023 roku serialu Star Trek: Starfleet Academy, który opowie historię o klasie kadetów akademii Gwiezdnej Floty, dorastających w najbardziej legendarnych miejscach galaktyki. Grupa pod okiem wykładowców odkryje, co trzeba zrobić, aby zostać oficerem Gwiezdnej Floty, ale jednocześnie będą musieli zmagać się z przyjaźniami, rywalami, miłością i nowym wrogiem, który zagraża akademii i samej Federacji.

Trek: Starfleet Academy - kiedy początek prac i premiera serialu

Twórca Alex Kurtzman, który obecnie promuje nadchodzący sezon Star Trek: Discovery, w rozmowie z serwisem Collider zdradził kilka informacji o nowym projekcie ze świata Star Trek. Pierwszy sezon będzie liczyć 10 odcinków. Niestety na Starfleet Academy fani będą musieli jeszcze trochę poczekać.

Może nie zostać wyemitowany aż do 2026 roku. Nie wiemy. Ale rozpoczęcie [prac na planie późnym latem], samo budowanie scenografii jest ogromnym przedsięwzięciem. Potem nastąpi sześć miesięcy zdjęć, a następnie odbędzie się postprodukcja, która potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy.

Kurtzman przypomniał też sytuację z pierwszego sezonu Discovery, gdy poprosili stację CBS o opóźnienie premiery serialu o kilka miesięcy, ponieważ chcieli sprostać wysokim oczekiwaniom. Dodał, że nie chcą się spieszyć ze Starfleet Academy, dlatego na razie nie wyjawiają, kiedy dokładnie widzowie mogą się spodziewać debiutu produkcji. Ogłoszą to, jak zakończą prace nad serialem.

Star Trek: Starfleet Academy - czego możemy się spodziewać po serialu?

Z dotychczasowych informacji wynika, że fabuła osadzona jest w czasach z najnowszych sezonów Star Trek: Discovery. Tam w jednym sezonie załogę opuściła Tilly, która postanowiła zostać wykładowczynią w akademii Gwiezdnej Floty. Kurtzman przyznał, że gdy gwiazda Star Trek: Lower Decks, Tawny Newsome, przebywała w pokoju scenarzystów, to wydawało mu się, że duch tego serialu w jakiś sposób przeniósł się również do Starfleet Academy.

Dodał, że w serialu jest wiele różnych dzieciaków z wielu różnych miejsc. Niektóre z nich chcą tam być, a inne nie. Ma to być fundamentalne wzmocnienie wszystkich rzeczy, które wszyscy kochają w Gwiezdnej Flocie.

Zawsze chcesz zadać sobie pytanie: "Dlaczego teraz powstaje ten serial?". Myślę, że jedną z najważniejszych kwestii, przed którymi z pewnością stoi mój 17-letni syn, a która jest w pewnym sensie fundamentalnym pytaniem ze Star Treka, jest: "Jak się tu dostaliśmy? W jaki sposób to pokolenie odziedziczyło błędy poprzednich pokoleń? I co zrobimy, aby to naprawić i zbudować optymistyczną przyszłość, która jest podstawową wizją Roddenberry'ego [twórca serialu Star Trek]?" To w dużej mierze będzie stanowić sedno Starfleet Academy.

Twórca potwierdził, że jeszcze nie obsadzono żadnych młodych aktorów w serialu.

fot. materiały prasowe

Star Trek: Starfleet Academy to serial tylko dla nastolatków?

Bohaterami Starfleet Academy będą głównie starsze nastolatki oraz młodzi dorośli, co poszerzy grono odbiorców serialu. Kurtzman dodał, że taka produkcja nie może powstać bez wieloletnich i zagorzałych fanów franczyzy. Nie mogą ich zrazić do siebie, a właściwie to muszą ich zaprosić do nowej odsłony.

Wyzwanie polega więc na tym, jak to zrobić, jednocześnie prezentując "Treka" nowemu pokoleniu fanów, którzy nie mieli styczności z tymi serialami i nigdy ich nie oglądali. Więc musisz zrobić serial, do którego będziesz mógł dołączyć, jeśli nie miałeś pojęcia o "Star Treku", ale także serial, z którego będziesz mógł wiele wyciągnąć, jeśli znasz całą tę kanoniczną historię.

Dziennikarz Collidera zapytał się twórcy, czy serial będzie podążać za jedną grupą uczniów przez cały okres nauczania, a następnie dowiemy się, jak potoczą się ich losy, czy co sezon będziemy oglądać nowych studentów. Kurtzman odpowiedział:

Bez zdradzania czegokolwiek: myślę, że struktura i konstrukcja serialu pozwolą na spełnienie obu tych rzeczy.