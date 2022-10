Star Trek: Discovery - zwiastun 5. sezonu. Poszukiwanie skarbu w galaktyce

fot. materiały prasowe

5. sezon Star Trek: Discovery zapowiada w zwiastunie, że istotnym fabularnym elementem będzie poszukiwanie skarbu. Nie ujawniono jednak, czym ten skarb ma być, a zwiastun też jednoznacznie na to pytanie nie odpowiada.

Star Trek: Discovery - zwiastun 5. sezonu

Na panelu podczas New York ogłoszono, że istotne role odegrają trzy nowe postacie. Kapitan Rayner (Callum Keith Rennie) to człowie, któremu trudno odnaleźć się w czasach pokoju po wojnie. Moll (Eve Harlow) i L'ak (Elias Toufexis) to byli kurierzy, którzy teraz stoją po stronie prawa.

Prace na planie wciąż trwają w Toronto. W obsadzie powracają Sonequa Martin-Green, Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker) oraz Blu del Barrio (Adira).

Star Trek: Discovery - premiera dopiero w 2023 roku.

