Star Trek: Lower Decks - plakat i data premiery serialu animowanego z uniwersum

Źródło: CBS

Star Trek: Lower Decks to serial animowany CBS All Access z uniwersum Star Treka, który rozbudowuje franczyzę o nowe elementy. Prace nad projektem zostały opóźnione ze względu na pandemię koronawirusa, jednak w końcu doczekaliśmy się oficjalnej daty premiery projektu. Serial trafi na platformę CBS All Access 6 sierpnia. Odcinki produkcji będą trwały pół godziny. Za sterami projektu stoi Mike McMahan, twórca znany ze swojej pracy przy kultowym już serialu Rick and Morty. Pojawił się również plakat promujący serial. Możecie go obejrzeć na początku poniższej galerii.

Star Trek: Lower Decks plakat

Serial skupia się na pracownikach obsługujących jeden z najmniej ważnych statków Gwiezdnej Floty, U.S.S. Cerritos, w 2380 r. Chorąży Mariner, Boimler, Rutherford i Tendi muszą dzielić czas między obowiązkami i życiem towarzyskim, jednak czasem w tym przeszkadzają im wszelkie anomalie ze świata science fiction. W obsadzie dubbingu znajdują się Tawney Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis oraz Jerry O'Connell.