Star Trek: Picard - ruszają zdjęcia do 2. sezonu serialu. Wymowny wpis aktorki

fot. materiały prasowe

Gwiazda serialu Star Trek: Picard zapowiedziała rozpoczęcie zdjęć do drugiego sezonu. Dla przypomnienia, o opóźnieniach byliśmy informowani już dwukrotnie: na początku tego miesiąca (luty 2021) i pod koniec 2020 roku. Wcielająca się w Raffi Michelle Hurd opublikowała na instagramie zdjęcie, pod którym informuje, iż "wraca do pracy i czuje się z tym świetnie". Nie ma wątpliwości: aktorzy i ekipa lada moment wkroczą na plan, a decyzja już zapadła!

Szczegóły fabuły nowego sezonu są trzymane w tajemnicy. W poprzedniej odsłonie Picard przebywał na emeryturze w swojej posiadłości we Francji. Jednak wizyta pewnej tajemniczej dziewczyny sprawiła, że bohater wplątał się w ogromny spisek, w którym uczestniczyły androidy, Romulanie i pewne sekretne stowarzyszenie.

W obsadzie 2. sezonu na pewno pojawią się Patrick Stewart, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Alison Pill oraz Isa Briones.

Stewart w jednym z wywiadów zdradził, że relacje i zaufanie z ekipą wypracowane przy okazji pierwszego sezonu, zaprocentują wieloma odważniejszymi decyzjami w nowej odsłonie. Aktor zwraca uwagę, że przez pierwsze pięć miesięcy nie było okazji do zapoznania się ze wszystkimi, po prostu skupiali się na pracy. Później jednak, zwłaszcza podczas kampanii promującej serial, poznali się lepiej i chciałby, żeby zaprocentowało to znacznie odważniejszymi decyzjami, ponieważ nawet jeśli dany pomysł nie wypali podczas pracy na planie, będą wokół ludzie, którzy okażą się dla siebie wsparciem. Wcześniej aktor zapowiadał, że jednym z istotnych wątków w 2. sezonie będzie przyzwyczajenie się Picarda do nowego ciała androida. Data premiery kontynuacji nie jest znana.