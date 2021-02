Thor: Ragnarok - quiz wiedzy o arcyskeczu MCU. Tutaj walczysz z Hulkiem, a podpowiada Ci Miek

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Thor: Ragnarok to trzeci solowy film o bogu piorunów. Sequel wyreżyserował Taika Waititi, który również wcielił się w Korga i sprawił, że produkcja nabrała bardziej kolorowego i komediowego charakteru niż poprzednie dwie części. Tym razem Thor trafił do niewoli na planecie Arcymistrza, gdzie rywalizował na arenie gladiatorów z Hulkiem. Następnie musiał stawić czoło potężnej Heli, która powróciła do Asgardu, aby przejąć w nim władzę.

Do swoich ról powrócili znakomity i przezabawny Chris Hemsworth (Thor), Anthony Hopkins (Odyn) i Idris Elba (Heimdall). Mniejszą, ale wciąż ważną rolę w filmie odegrał Tom Hiddleston jako Loki. Z kolei Mark Ruffalo ponownie wcielił się w Bruce'a Bannera i nieco odmienionego Hulka. Do obsady dołączyli doskonała jako Hela Cate Blanchett, Jeff Goldblum w roli ekscentrycznego Arcymistrza, Tessa Thompson jako wojownicza Walkiria oraz Karl Urban jako zdradziecki Skurge. Warte uwagi są również gościnne występy innych sławnych aktorów m.in. Matta Damona.

Trzecia część przygód Thora zyskała uznanie widzów i krytyków. Chwalona była za grę aktorów, akcję, humor i warstwę muzyczną. Film zarobił 854 miliony dolarów, dzięki czemu zajął 9. miejsce w rankingu najbardziej dochodowych produkcji 2017 roku.

Przygotowaliśmy dla was quiz, który sprawdzi, jak dobrze zapamiętaliście film Thor: Ragnarok. Dopijcie swoje ulubione napoje, załóżcie hełm, bo przyszedł czas na kolejne podchwytliwe pytania z produkcji MCU. Do boju! Powodzenia.

