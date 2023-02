Star Trek: Picard - 3. sezon to arcydzieło. Recenzje to potwierdzają

fot. materiały prasowe

W momencie pisania tego newsa 3. sezon Star Trek: Picard ma 100% pozytywnych recenzji ze średnią ocen: 8,3/10. Pod uwagę wzięto 17 recenzji. Nie ma jeszcze żadnej negatywnej opinii. Dziennikarze dostali do obejrzenia sześć z dziesięciu odcinków. Dla porównania pierwszy sezon miał 85% pozytywnych recenzji, a drugi 86%.

Star Trek: Picard - recenzje 3. sezonu

Wszyscy są zgodni, że jest to miła zmiana w porównaniu do dwóch poprzednich sezonów. Ta produkcja to taki list miłosny do hitu Star Trek: Następne pokolenie. Kontynuacja jest godna kultowego dzieła i legendarnych postaci. Twórcom udało się odtworzyć klimat i sposób opowiadania historii. Nie brakuje nostalgii i nawiązań do starszego Star Treka, ale według dziennikarzy jest to zrobione fantastycznie, z wyczuciem i zrozumieniem ewolucji bohaterów.

Fabula prezentuje wiele zaskakujących twistów, a nostalgia nie jest wprowadzona tylko dla zabawy – jest przemyślanym narzędziem wykorzystywanym z korzyścią dla prezentowanych wydarzeń. Widz cieszy się i odczuwa wielkie emocje, gdy widzi interakcje kultowych postaci. A budowana od nowa historia wciąga, angażuje i zaskakuje. 3. sezon gwarantuje rozrywkę, jakiej poprzednie nie dawały. Padają argumenty, że jest to jeden z najlepszych finałowych sezonów w historii i jeden z najlepszych Star Treków, jakie powstały.

Dziennikarze odnoszą się też do słów twórców, którzy obiecywali kinowy format. Okazuje się, że serial przypomina dłuższy film kinowy. Zmianę widać w konstrukcji historii, jej rozwoju, a także w aspekcie wizualnym – sceny zostały stworzone z większym rozmachem. Wszystko to razem idealnie współgra.

Star Trek: Picard - sezon 3

Nasz redaktor naczelny Dawid Muszyński wtóruje zachwytom. W recenzji Star Trek: Picard napisał:

Trzeci sezon serialu o przygodach admirała Jeana-Luc Picarda błyszczy na każdym polu i jeśli finał (przypominam, że dostałem tylko sześć odcinków z dziesięciu) będzie tak samo dobry jak początek, to może uda się zmazać plamę po słabych poprzednich odsłonach czy nawet przeciętnym Star Trek: Discovery

Miałem okazję obejrzeć dostępne odcinki, więc śmiało mogę powiedzieć: tak właśnie powinien się prezentować każdy sezon tej produkcji! Mam wrażenie, że zrobili go zupełnie inni ludzie. Twórcy doskonale czują to, czym Star Trek powinien być, i wiedzą, jak wykorzystać kultowe postacie.