Star Trek: Picard - s03e06 doprowadzi fanów Następnego pokolenia do łez. Wielki powrót i TO spotkanie [ZDJĘCIA]

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Paramount+/Amazon

Star Trek: Picard w swoim 3. sezonie już niejednokrotnie doprowadzał nas do ekstatycznych uniesień i zabierał na sentymentalne wędrówki łączące przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. W 6. odcinku ostatniej odsłony serii proces ten wejdzie na zupełnie nowy poziom. W sieci pojawiły się bowiem zdjęcia promocyjne. Wynika z nich, że w serialu zadebiutuje legenda Następnego pokolenia, Geordi La Forge, którego raz jeszcze sportretuje LeVar Burton. Jakby tego było mało, w opowieści dojdzie do długo wyczekiwanego spotkania Jean-Luca Picarda i Williama Rikera z Worfem.

Z oficjalnego opisu fabuły nadchodzącego odcinka o tytule The Bounty dowiadujemy się, że załoga statku USS Titan trafi na stację Daystrom, aby odkryć, jakie jeszcze tajne informacje wykradli z niej żołnierze kapitan Vadic - to właśnie w tej lokacji zobaczymy uwiecznione na jednej z fotografii przywitanie Picarda i Worfa. Admirał będzie musiał również zwrócić się o pomoc do "dawnego przyjaciela", La Forge'a, który jako główny inżynier służył pod nim na statkach Enterprise-D i Enterprise-E. Istotne jest to, że na zdjęciach promocyjnych widzimy drugie z dzieci Geordiego La Forge'a, Alandrę, w której rolę wcieli się prawdziwa córka LeVara Burtona, Mica.

Star Trek: Picard - s03e06 [ZDJĘCIA]

6. odcinek 3. sezonu Picarda zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video w najbliższy piątek. Bądźcie z nami - niedługo po jego premierze podzielimy się z Wami recenzją.