Star Trek - najpotężniejsze postacie i rasy uniwersum. Czy jest mocny na nemezis Picarda?

Star Trek: Picard powraca z 3. sezonem - jego pierwsze recenzje wyraźnie sugerują, że czeka nas prawdziwa ekranowa uczta. Pojawił się więc doskonały moment na to, aby spojrzeć na uniwersum Star Treka znacznie szerzej niż do tej pory i raz jeszcze spróbować uświadomić Wam, jak ogromne bogactwo je przepełnia. Sprawdzoną już na naszym portalu metodą w tej kwestii są rankingi pokazujące najpotężniejsze postacie danej franczyzy. W ten sposób przyglądaliśmy się choćby światom Marvela, DC, Gwiezdnych Wojen, Matriksa czy nawet Władcy Pierścieni; wyszliśmy z założenia, że potrzeby trekkies na tym polu też powinniśmy zaspokoić.

Dziś chcemy więc przedstawić Wam dwa zestawienia, pokazujące zarówno najpotężniejsze postacie, jak i rasy uniwersum Star Treka. Zadanie to jest niezwykle ciężkie; w skład franczyzy wchodzi przecież aż 11 seriali (5 z nich - Picard, Discovery, Strange New Worlds, Lower Decks i Prodigy - wciąż trwa) i 13 pełnometrażowych filmów, nie mówiąc już o uzupełniających i zarazem poszerzających mitologię książkach, komiksach czy grach. Od premiery oryginalnej serii upłynęło 57 lat, w trakcie których wprowadzano coraz to nowszych bohaterów i złoczyńców.

Wybranie tych najpotężniejszych z nich jest w dodatku o tyle utrudnione, że rozmaite odsłony Star Treka nie skupiały się na zaakcentowaniu hierarchii mocy w uniwersum, nie zawsze wyjawiając także pełny katalog zdolności poszczególnych postaci. O kolejności miejsc w rankingu siłą rzeczy będzie decydować wypadkowa takich czynników jak posiadane umiejętności, dostęp do zaawansowanych technologii, władza polityczna, zasięg oddziaływania na otoczenie i szereg innych.

Star Trek - najpotężniejsze postacie i pojedyncze byty uniwersum

24. Siedem z Dziewięciu (Star Trek: Voyager i inne produkcje) – członkini kolektywu Borgów, w przeciwieństwie do innych jego elementów obdarzona wolną wolą. Była w stanie oprzeć się atakowi samej królowej Borgów.

Teraz czas na najpotężniejsze rasy świata Star Treka - w tym zestawieniu jeszcze bardziej wzrasta rola czynnika politycznego. W poniższej galerii opisujemy moce jedynie tych gatunków, których przedstawiciele nie pojawili się w rankingu postaci; najczęściej są one takie same.

Star Trek - najpotężniejsze rasy uniwersum

24. Tribble – choć wyglądają jak małe pluszaki, ich nieustanny głód i potrzeba rozmnażania sprawiają, że są w stanie zniszczyć absolutnie wszystko na swojej drodze. Co ciekawe, mają przy tym jedną zaskakującą właściwość – dotknięcie przedstawiciela tej rasy powoduje ukojenie nerwów.