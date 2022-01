Star Trek: Picard - pełny zwiastun 2. sezonu. Powrót kolejnej postaci z Następnych pokoleń!

fot. materiały prasowe

W serialu Star Trek: Picard powróciło kilku aktorów, którzy towarzyszyli Sir Patrickowi Stewartowi w kultowym hicie Star Trek: Następne pokolenie. Zwiastun 2. sezonu pokazuję, że powróci Whoopi Goldberg jako Guinan. Występowała ona w oryginale w latach 1988 - 1993. Co ciekawe, gdy Patrick Stewart promował serial w 2020 roku, gościł w talk-show aktorki i ją zaprosił do powrotu do świata Star Treka. I tak to też stało się faktem.

Star Trek: Picard - zwiastun 2. sezonu

Star Trek: Picard - o czym 2. sezon?

Tym razem Jean-Luc Picard i jego załoga muszą zmierzyć się z nową machinacją legendarnego Q, w którego ponownie wciela się John de Lancie. Zostali oni przeniesieni do przeszłości do XXI wieku. Muszą ścigać się z czasem, aby uratować przyszłość galaktyki.

W obsadzie są także Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner i Annie Wersching. Za sterami 2. sezonu stoją Akiva Goldsman oraz Terry Matalas, którego znają fani 12 małp.

Star Trek: Picard - premiera 2. sezonu odbędzie się 3 marca 2022 roku w Amazon Prime Video.

