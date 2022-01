Star Trek: Picard - nowe zdjęcia z 2. sezonu. Czy 3. sezon to koniec serialu?

fot. materiały prasowe

W nowym numerze magazynu SFX pojawiły się komentarze Patricka Stewarta oraz producentów Akivy Goldsmana i Terry'ego Matalasa sugerujące, że 3. sezon Star Trek: Picard będzie ostatnim. Nie powiedzieli tego dosłownie, ale interpretacja w sieci wszystkich idzie w tym kierunku. Nawet osoba obsługująca Twittera czasopisma zareagowała twierdząc, że ich artykuł nic takiego nie mówi. Jednakże nie byłoby to zaskoczenie, bo Goldsman wiele razy mówił, że mają 3-sezonowy plan dla Picarda. Jednak do potwierdzenie lub zdementowania przez platformą Paramount+ traktujemy to jako spekulacje i plotkę.

https://twitter.com/SFXmagazine/status/1486330659283030021

Star Trek: Picard - zdjęcia z 2. sezonu

Na nowych zdjęciach przede wszystkim obok głównych bohaterów mamy powrót Q, którego ponownie gra John DeLancie. Fotki pochodzą z pierwszego odcinka sezonu.

Star Trek: Picard - sezon 2, odcinek 1

Star Trek: Picard - o czym 2. sezon?

Tym razem Jean-Luc Picard i jego załoga muszą zmierzyć się z nową machinacją legendarnego Q, w którego ponownie wciela się John de Lancie. Zostali oni przeniesieni do przeszłości do XXI wieku. Muszą ścigać się z czasem, aby uratować przyszłość galaktyki.

W obsadzie są także Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones, Santiago Cabrera, Brent Spiner i Annie Wersching. Za sterami 2. sezonu stoją Akiva Goldsman oraz Terry Matalas, którego znają fani 12 małp.

Star Trek: Picard - premiera 2. sezonu odbędzie się 3 marca 2022 roku w Amazon Prime Video.

