Star Trek: Picard - zdjęcia z 10. odcinka. Finał sezonu

CBS All Access, platforma produkująca Star Trek: Picard opublikowała zdjęcia z 10. odcinka zatytułowanego Et in Arcadia Ego, Part 2.

W finale sezonu zobaczymy ostateczną konfrontację na planecie syntetycznych istot zwanej Coppelius. Picard i jego towarzysze muszą zmierzyć z Romulanami oraz z robotami, których chcą bronić siebie bez względu na cenę.

Michael Chabon, twórca i showrunner serialu (także uznany pisarz sf) jest autorem scenariusza i historii tego odcinka. Za kamerą stanął Akiva Goldsman.

Jest to finał pierwszego sezonu, ale nie serialu. Platforma CBS All Access jest zadowolona z wyników Star Trek: Picard i zamówiła realizację 2. sezonu. Jednakże z uwagi na pandemię koronawirusa trudno spekulować, kiedy te odcinki mogą zostać zrealizowane.

Star Trek: Picard - premiera finału w Polsce odbędzie się 27 marca 2020 na platformie Amazon.

