Marvel chce drugiego sezonu To zawsze Agatha? Jest na to szansa, ale nie za szybko!

Marvel/Disney+

Reklama

O drugim sezonie To zawsze Agatha mówi się tak naprawdę od premiery tego serialu. Pomimo niskich oczekiwań, był on naprawdę świetnie oceniany i otrzymał nominację do nagrody Emmy. Wielu fanów oczekuje przedłużenia tej produkcji i rozwinięcia niektórych wątków. Wreszcie w wywiadzie dla Entertainment Weekly wypowiedział się o tym Brad Winderbaum z Marvel Studios.

To zawsze Agatha – przyszłość serialu

Myślę, że tutaj jest potencjał na więcej. Serial taki jak Agatha dla mnie opiera się na koncepcji. Tak, drugi sezon z pewnością jest tym, co chcielibyśmy zrobić, ale nie spieszmy się. Wpadnijmy na właściwy pomysł, a potem go zrealizujmy.

Wcześniej jedna z aktorek, Patti LuPone wspominała w wywiadzie, że nie będzie drugiego sezonu To zawsze Agatha, opierając się na informacjach otrzymanych od twórczyni serialu, Jac Schaeffer.

Winderbaum został zapytany o komentarz w tej sprawie, jednak utrzymywał, że nie ma na ten temat pojęcia, pytając, co powiedziała. Dodał też, że Agatha jest jednym z jego ulubionych projektów, w których uczestniczył i podziwia chemię, która nawiązała się między jego obsadą a showrunnerką.

W tym samym wywiadzie szef Marvel TV poruszył też temat Hawkeye z 2021 roku. Stwierdził, że tutaj także jest potencjał na kolejny sezon.

Hawkeye to kolejna produkcja, przy której wydaje się, że można nakręcić drugi sezon serialu, bo są święta Bożego Narodzenia, bo jest Clint i Kate. Możesz do niego w pewnym sensie wrócić kiedykolwiek, a my szukamy okazji, by to zrobić. Ale w miarę rozwoju wydarzeń w przyszłości, myślę, że będą one zaprojektowane tak, by mogły mieć wiele sezonów, miały bardziej jednolity schemat i mogły być wydawane co roku.

To zawsze Agatha pewna 2. sezonu. Ta zmiana w Disney+ to dowód

Zarówno To zawsze Agatha, jak i Hawkeye są dostępne do obejrzenia na Disney+.