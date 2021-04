Star Trek: Prodigy - Kapitan Janeway na zdjęciu z serialu animowanego. Nowe informacje

fot. materiały prasowe

Star Trek: Prodigy to drugi serial animowany obecnie tworzonego uniwersum, który jest bardziej skierowany do najmłodszych. Oficjalnie ogłoszono, że nie będzie mieć on premiery światowej w telewizji Nickelodeon, ale w amerykańskiej platformie Paramount+ (dawniej CBS All Access). Pierwszy sezon ma mieć 20 odcinków. Za sterami stoją Kevin i Dan Hagemanowie. Historia skupia się na grupie nastolatków, którzy odkrywają stary statek Gwiezdnej Floty. Wykorzystują go do poszukiwania przygody, sensu życia i odkupienia win.

Na czele statku Voyager stanie Kapitan Kathryn Janeway, której pierwsze zdjęcie opublikowano w sieci. Kate Mulgrew wróci do odgrywania postaci za sprawą roli głosowej. Wcześniej wcielała się w Janeway w serialu Star Trek: Voyager. Twórcy animacji ujawnili, że akcja rozgrywa się w 2383 roku, po wydarzeniach ze wspomnianego serialu aktorskiego. Zobaczcie zdjęcie bohaterki:

StarTrek.com

Zobacz także:

Premiera jeszcze w 2021 roku na Paramount+.