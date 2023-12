Star Trek Tarantino w stylu Pulp Fiction. Scenarzysta opowiada

zrzut ekranu

Quentin Tarantino ściśle współpracował przy Star Treka ze scenarzystą Markiem L. Smithem (Zjawa z DiCaprio). Miał on w głowie pomysł, który dałby temu uniwersum coś zupełnie innego, ale sam wycofał się z jego reżyserii, trzymając się swojego planu 10 kinowych filmów pełnometrażowych. Scenariusz jest jednak gotowy, ale Paramount Pictures nie zdecydował się na jego realizację, więc na tę chwilę nie powstaje żaden kinowy projekt.

Star Trek Tarantino miał być szalony

W nowym wywiadzie Mark L. Smith opowiedział więcej na temat całej wizji Quentina Tarantino i scenariusza, który razem zrobili. Przede wszystkim Smith ujawnił konkretny powód, dla którego Tarantino zdecydował się nie reżyserować tego filmu.

- Napisałem scenariusz. Ciągle dyskutowaliśmy z Quentinem, miał przy tym pracować, ale potem zaczął się martwić tą liczbą - chodzi o jego nieoficjalną liczbę filmów, które chce zrobić. Pamiętam, jak rozmawialiśmy i wówczas mówi: "Jeśli mógłbym pojąć fakt, że Star Trek może być moim ostatnim filmem, ostatnią rzeczą, którą zrobię. Czy tak to chcę zakończyć?". To była przeszkoda, której nigdy nie mógł przejść, więc gotowy scenariusz wciąż leży na moim biurku..

Smith dodaje, że Tarantino bardzo komplementował jego tekst. Sam bardzo chciałby zobaczyć, jak zostanie zrealizowany, ale osobiście nie wyobraża sobie, by ten film kiedykolwiek powstał.

- To byłby najlepszy film ze świata Star Treka. Nie z powodu mojego scenariusza, ale z uwagi na to, co Tarantino chciał tu zrobić. To było coś szalonego.

Dodał, że ten Star Trek miałby mieć najwyższą kategorię wiekową i poziom przemocy, do którego Tarantino przyzwyczaił.

- Jego wizja była naprawdę mocna. Film miał mieć kategorię wiekową Hard R. To byłaby przemoc na poziomie Pulp Fiction. Nie byłoby dużo wulgaryzmów, bo to zachowaliśmy dla wyjątkowych postaci, które wrzucilibyśmy w świat Star Treka. To wszystko byłoby odważne i w stylu Tarantino, który zawsze prezentuje. To byłoby coś niesamowitego.

Na razie Star Trek rozwija się na małym ekranie dzięki wielu serialom i planowanemu filmowi w streamingu Section 31. Na ten moment nie ogłoszono wciąż żadnego kinowego filmu.