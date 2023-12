Star Trek: Discovery - klip i miesiąc premiery 5. sezonu. Burnham kontra potwory

fot. materiały prasowe

Twórcy Star Trek: Discovery długo kazali czekać na premierę 5. sezonu, który jednocześnie jest ostatnim tego serialu. Podczas panelu na CCXP ujawniono, że premiera światowa odbędzie się w kwietniu 2024 roku. Niestety nie wiadomo, kiedy obejrzymy go w Polsce, bo na ten moment odkąd Netflix stracił prawa, serial nie jest nigdzie dostępny w naszym kraju. Kwiecień 2024 oznacza, że premierowy odcinek 5. serii pojawi się dwa lata po emisji finału 4. sezonu.

Star Trek: Discovery - klip

W klipie mamy Burnham i kilka tajemniczych potworów.

Poza klipem opublikowano również zdjęcie obsady finałowej serii. Na nim są David Ajala (Book), Mary Wiseman (Tilly), Doug Jones (Saru), Sonequa Martin-Green (Kapitan Burnham), Wilson Cruz (Culber), Anthony Rapp (Stamets), Blu del Barrio (Adria) oraz Callum Keith Rennie (Kapitan Rayner).

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje, że Discovery oraz Lower Decks to jedyne seriale uniwersum, których nowe sezony będą gotowe w 2024 roku. Problem polega na tym, że zdjęcia do 3. sezonu Star Trek: Strange New Worlds oraz filmu Section 31 z Michelle Yeoh nie rozpoczęły się jeszcze z uwagi na niedawne strajki aktorów i scenarzystów. Pierwszy rozpocznie filmowanie w połowie grudnia, a drugi pod koniec stycznia 2024 roku. Nie oczekuje się więc,, że będą one gotowe w 2024 roku.