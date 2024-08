fot. youtube.com/Jimmy Kimmel Live

Quentin Tarantino to uwielbiany reżyser - nie tylko za swoje filmy, ale również za szczerość, którą okazuje w wywiadach. W podcaście Club Random with Bill Maher nie zawiódł, odpowiadając na intrygujące pytania. Gospodarz programu zapytał go m.in. o heteroseksualnych aktorów wcielających się w role gejów, niezrealizowanego Star Treka oraz plany odnośnie zakończenia kariery. Filmowiec udzielił jasnych odpowiedzi, co możecie zobaczyć w poniższym wywiadzie.

Żegnaj, Star Treku w wersji Tarantino

Już wcześniej Tarantino zapowiedział, że przejdzie na emeryturę po stworzeniu dziesięciu filmów. Tę liczbę osiągnie z następną produkcją, co oznacza, że jego Star Trek nigdy nie powstanie. Reżyser potwierdził to w podcaście, jednocześnie krytykując media za szerzenie dezinformacji.

- To się nigdy nie wydarzy. Jest tyle dezinformacji odnośnie tego, czym miał być ten film. Żyję w specjalnej strefie, częściowo dlatego, że nie korzystam z Instagrama i Facebooka, nie utrzymuję stałego dialogu ze światem na temat tego, co się dzieje w moim życiu (...). Rzecz w tym, że w magazynie poświęconym show-biznesowi mogą napisać wszystko, a to potem zostanie rozbite na 140 kawałków, a ja tego nie uciszę, bo nie mam z tym połączenia.

Ostatni projekt Quentina Tarantino to...?

W kwietniu ogłoszono, że Tarantino porzucił swój projekt, The Movie Critic, krótko przed rozpoczęciem produkcji. Reżyser ponownie skrytykował media, dementując kolejną plotkę dotyczącą tego niezrealizowanego filmu. Chodziło o Paula Waltera Hausera, którego rzekomo chciał zatrudnić. Tarantino stwierdził, że to nieprawda.

- Chyba oni myśleli, że wygląda jak krytyk. Dlatego go wybrali.

Na ten moment filmowiec nie ogłosił, co będzie jego finałowym projektem zamiast The Movie Critic.

Co Tarantino sądzi o aktorach grających role LGBTQ+?

Reżyser stwierdził, że nie ma z tym żadnego problemu, w przeciwieństwie do Amerykanów wcielających się w bohaterów podchodzących z Francji czy innych państw.

Ala Pacino - Nie chcę widzieć, jak jakiś Amerykanin udaje francuski akcent, gdy są prawdziwi Francusi i francuscy aktorzy, którzy mogą to zrobić. Ale w przypadku ról LGBTQ+ to jest moment, w którym postawiłbym pewną granicę. Jeśli chodzi o preferencje seksualne, każdy mógłby zagrać taką rolę. Chodzi także o aspekt aktorstwa. Przykładowo, byłbym zainteresowany zobaczyćw roli drag queen. Ciekawe, jak on by ją stworzył, ponieważ jest świetnym aktorem.

