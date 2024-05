Kim będzie zainspirowana antagonistka Deadpool & Wolverine? To postać z filmu Quentina Tarantino

Fot. CBR/Marvel

Reklama

Emma Corrin zagra antagonistkę Cassandrę Novę w filmie Deadpool & Wolverine. To komiksowa przeciwniczka X-Menów i siostra Charlesa Xaviera aka Profesora X. Na razie nie wiadomo, jaką rolę dokładnie odegra w produkcji. Choć ta rola jest w dużej mierze owiana tajemnicą, to wreszcie rzucono na nią trochę światła.

Kim będzie zainspirowana antagonistka Deadpool & Wolverine?

Okazuje się, że główną inspiracją Corrin jest Hans Landa z filmu Bękarty wojny w reżyserii Quentina Tarantino.

Zawsze ma na sobie ten mundur, który mówi ci wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć. Mógłby usiąść przy stole i tak jak my uciąć sobie miłą pogawędkę, podczas której byłby bardzo życzliwy i uprzejmy. To wytrąca z równowagi, ponieważ jednocześnie jest zły do szpiku kości.

Jest przeciwieństwem przerażającego złoczyńcy; pozwala, by mówiła za niego jego fizyczność, a potem wywraca do góry nogami inne elementy.

Fot. Materiały prasowe

Hugh Jackman i Ryan Reynolds chwalą Emmę Corrin

Hugh Jackman pochwalił Emmę Corrin za to, że potrafi subtelnie zmienić nastrój sceny, nie wysilając się, za to Ryan Reynolds stwierdził, że to ktoś, kto wniósł "energię Gene’a Wildera" do filmu Deadpool & Wolverine. Podsumował:

Ta osoba jest po prostu świetna w humanizowaniu nawet najbardziej chaotycznych kwestii. Jedyną rzeczą, którą lubimy bardziej od nienawidzenia złoczyńcy, jest kochanie go. A zakochujemy się w Cassandrze Novie Emmy od samego początku.

Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU

Niemal każdy z nowych filmów w trakcie kampanii promocyjnej zostaje w ten czy inny sposób porównany do produkcji Avengers: Koniec gry – rzecz w tym, że z jednej strony analogie te wydają się całkowicie nieuzasadnione, z drugiej samo Endgame podniosło oczekiwania fanów do tego stopnia, iż żadna odsłona MCU – zwłaszcza te poświęcone samodzielnym bohaterom – nie jest w stanie im sprostać. Na tym polu Marvel Studios może padać ofiarą bądź co bądź nakręcanego przez same siebie „hajpu”.