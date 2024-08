George Clooney udzielił wywiadu dla magazynu GQ u boku swojego wieloletniego przyjaciela, Brada Pitta, z którym występuje w nadchodzącym filmie Samotne wilki. Podczas tej rozmowy odniósł się do swoich starć z dwoma reżyserami, Quentinem Tarantino oraz Davidem O. Russellem. Jedno z tych doświadczeń rozpamiętuje do teraz, podkreślając, że więcej nie zamierza pracować z tym filmowcem.

Podczas jednego z wywiadów, Quentin Tarantino miał wymieniać gwiazdy filmowe. Wśród nich wspomniał o Pittcie. Gdy ktoś zapytał o Clooneya, reżyser rzekomo odpowiedział, że "nie jest gwiazdą filmową", ponieważ nie miał żadnego hitu "od tysiąclecia".

- A ja na to: "Od tysiąclecia? To w pewnym sensie cała moja piep***na kariera". Więc teraz myślę sobie, okej, stary, spier***aj.

Variety zwrócił się do rzecznika Tarantino z prośbą o komentarz.

Już z taką żartobliwością Clooney nie opowiadał o reżyserze Złota pustyni, z którym musiał współpracować przez kilka miesięcy na planie filmowym. Nie wspomina tego doświadczenia najlepiej.

- Z wiekiem inaczej dostrzegasz przedział czasu. Pięć miesięcy zabrane z życia to dużo. Dlatego to nie jest tak, że: "Och, pójdę nakręcić naprawdę dobry film, taki jak Złoto pustyni, i będę miał nad głową żałosną k**wę, jak, który zrobi mi piekło. Zamieniał życie każdej osoby z ekipy w piekło. To nie jest tego warte. Nie w tym momencie mojego życia. Tylko po to, aby mieć dobry produkt.