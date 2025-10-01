Reklama
Star Trek: Stacja kosmiczna - kapitanem mógł być pogromca duchów. Dlaczego nie dostał roli?

Ernie Hudson był brany pod uwagę do roli Benjamina Sisko​ w serialu Star Trek: Stacja kosmiczna​. Co poszło nie tak podczas przesłuchania? Aktor opowiedział o tym w niedawnym wywiadzie.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  star trek 
casting star trek: stacja kosmiczna pogromcy duchów
Pogromcy duchów. Imperium lodu fot. Paramount Television
Ernie Hudson, znany z Pogromców duchów, ubiegał się o rolę w serialu Star Trek: Stacja kosmiczna. Ostatecznie w komandora Benjamina Sisko wcielił się Avery Brooks. Był to pierwszy Afroamerykanin, który zagrał główną rolę we franczyzie Star Trek. Aktor opowiedział o przesłuchaniu do roli.

Czytaj więcej: Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa

Ernie Hudson o castingu do Star Treka

Przy okazji rozmowy z Bleeding Cool o serialu Boston Blue, Ernie Hudson został zapytany o możliwość dołączenia do uniwersum Star Trek, tak jak Sonequa Martin-Green, z którą występował w nadchodzącej produkcji. Aktor przyznał, że wziął udział w castingu do Star Trek: Stacja kosmiczna 30 lat temu. 

Byłem na przesłuchaniu do Star Trek: Stacja kosmiczna. Kiedy powiedzieli mi, że rozważają czarnoskórego kapitana, a to było dawno temu, pomyślałem: "Nie zrobią kapitana z czarnoskórego faceta". Powiedzieli mi, że chcą, żebym się zgłosił, więc poszedłem na przesłuchanie i przeczytałem [kwestię]. Pomyślałem, że dobrze wypadłem na przesłuchaniu, spodobałem im się, a potem chcieli, żebym wrócił następnego dnia.

Następnie aktor wyjawił, co poszło nie tak podczas kolejnego przesłuchania.

Powiedzieli mi, żebym "uczynił go bardziej seksownym", a nie wiedziałem, jak to zrobić. Nie wiem, co to znaczy, więc poszedłem na spotkanie i zrobiłem coś w stylu Elvisa [Presleya] - to było niedorzeczne. W połowie przesłuchania powiedzieli: "Dziękujemy. Wystarczy". Więc nie dostałem roli, ale zawsze byłem fanem Star Treka, Gwiezdnych Wojen i tego wszystkiego, ale z jakiegoś powodu nie zostałem poproszony o udział w nich. Myślę, że nadal istnieją możliwości.

Potem serwis zapytał się, czy byłby gotów ogolić głowę, tak jak zrobił to Avery Brooks jako kapitan Sisko w późniejszych sezonach Star Trek: Stacja kosmiczna. Hudson przypomniał, że zagrał Hawka w filmie telewizyjnym W pogoni za cieniem, gdzie miał ogoloną głowę. Również w kilku innych produkcjach był łysy.

Wielokrotnie pracowałem z ogoloną głową i w tym serialu [Boston Blue] chciałem ogolić głowę. Powiedziałem o tym producentom. Pokazałem im kilka zdjęć, a oni powiedzieli: "Cóż, to ciekawe, Ernie, ale nie, dziękujemy". Chyba chcieli, żebym miał włosy i wąsy.

Boston Blue to spin-off Zaprzysiężonych, w którym Danny Reagan (Donnie Wahlberg) przechodzi z NYPD do policji w Bostonie. Tam współpracuje z detektyw Leną Silver (Sonequa Martin-Green), najstarszą córką znanej bostońskiej rodziny stróżów prawa. Ernie Hudson gra pastora Petersa, który jest też dziadkiem Leny. Premiera pierwszego odcinka 17 października. 

fot. Empire

Źródło: screenrant.com

