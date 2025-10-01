Star Trek: Stacja kosmiczna - kapitanem mógł być pogromca duchów. Dlaczego nie dostał roli?
Ernie Hudson był brany pod uwagę do roli Benjamina Sisko w serialu Star Trek: Stacja kosmiczna. Co poszło nie tak podczas przesłuchania? Aktor opowiedział o tym w niedawnym wywiadzie.
Ernie Hudson, znany z Pogromców duchów, ubiegał się o rolę w serialu Star Trek: Stacja kosmiczna. Ostatecznie w komandora Benjamina Sisko wcielił się Avery Brooks. Był to pierwszy Afroamerykanin, który zagrał główną rolę we franczyzie Star Trek. Aktor opowiedział o przesłuchaniu do roli.
Czytaj więcej: Star Trek - Zachary Quinto chce wrócić do roli Spocka. Napisał nawet do J.J. Abramsa
Ernie Hudson o castingu do Star Treka
Przy okazji rozmowy z Bleeding Cool o serialu Boston Blue, Ernie Hudson został zapytany o możliwość dołączenia do uniwersum Star Trek, tak jak Sonequa Martin-Green, z którą występował w nadchodzącej produkcji. Aktor przyznał, że wziął udział w castingu do Star Trek: Stacja kosmiczna 30 lat temu.
Następnie aktor wyjawił, co poszło nie tak podczas kolejnego przesłuchania.
Potem serwis zapytał się, czy byłby gotów ogolić głowę, tak jak zrobił to Avery Brooks jako kapitan Sisko w późniejszych sezonach Star Trek: Stacja kosmiczna. Hudson przypomniał, że zagrał Hawka w filmie telewizyjnym W pogoni za cieniem, gdzie miał ogoloną głowę. Również w kilku innych produkcjach był łysy.
Boston Blue to spin-off Zaprzysiężonych, w którym Danny Reagan (Donnie Wahlberg) przechodzi z NYPD do policji w Bostonie. Tam współpracuje z detektyw Leną Silver (Sonequa Martin-Green), najstarszą córką znanej bostońskiej rodziny stróżów prawa. Ernie Hudson gra pastora Petersa, który jest też dziadkiem Leny. Premiera pierwszego odcinka 17 października.
Źródło: screenrant.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1986, kończy 39 lat