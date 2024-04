Star Trek: Strange New Worlds - będzie 4. sezon. Koniec Lower Decks

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że świetnie oceniany serial Star Trek: Strange New Worlds doczeka się czwartego sezonu. Producenci muszą być naprawdę zadowoleni z trzeciej serii, która jeszcze jest kręcona i będzie mieć premierę w 2025 roku.

Obok tego ujawniono, że lubiany serial animowany Star Trek: Lower Decks będzie mieć czwarty sezon. Jednocześnie będzie to seria finałowa. Prace nad nią trwają, a premiera ma odbyć się jesienią. Niestety po tym, jak Prime Video straciło prawa do serialu, nie wiadomo, gdzie i czy obejrzymy go w Polsce w serwisach streamingowych.

Star Trek: Lower Decks - koniec serialu

Twórcy i producenci, Mike McMahon oraz Alex Kurtzman opublikowali oświadczenie w kwestii zakończenia serialu.

- Kierujemy te słowa do fanów. Chcieliśmy wam dać znać, że tej jesieni będzie piąty i ostatni sezon Star Trek: Lower Decks. Pięć sezonów jakiegokolwiek serialu w obecnej rzeczywistości wydaje się cudem. To nie przesada, jeśli powiemy, że praca nad tym serialem była spełnieniem marzeń.

Dodają, że piąta seria będzie przezabawna i pożegnanie z załogą Cerritos będzie wielkie. W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero; Dawnn Lewis, Jerry O’Connell, Fred Tatasciore oraz Gillian Vigman.

Star Trek - co dalej?

Uniwersum jednak wciąż się rozwija na małym ekranie. Trwają prace nad serialem Star Trek: Starfleet Academy oraz filmem produkowanym dla platformy streamingowej pod tytułem Star Trek: Section 31, w którym Michelle Yeoh powraca do swojej roli z Discovery. Niewątpliwie z uwagi na zakończenie Discovery oraz Lower Decks twórcy ogłoszą nowe projekty.