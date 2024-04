Nowy Star Trek w 2025 roku. To prequel serii

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Podczas panelu Paramount Pictures szef studia Brian Robbins ogłosił, że nowy Star Trek pojawi się w kinach w 2025 roku. Prace na planie mają ruszyć jeszcze w 2024 roku. Co ciekawe, nie będzie to Star Trek 4 z Kirkiem i jego załogą, który ma być pożegnaniem z tą obsadą, bo ten projekt jest jeszcze w trakcie prac wstępnych i nie jest gotowy do kręcenia. Nie ma nawet reżysera. To co wpadnie do kin?

Nowy Star Trek to prequel

Robbins ujawnił, potwierdzając wcześniejsze plotki, że nowy Star Trek to prequel rozgrywający się wiele dekad przed wydarzeniami z filmu Star Trek z 2009 roku. Szczegóły fabuły nie są jednak znane, więc dokładnie nie wiadomo, o czym ten projekt ma opowiadać.

Za kamerą stanie Toby Haynes, doskonale znany fanom z seriali Czarne lustro oraz Gwiezdne Wojny: Andor. Paramount Pictures poza wspomnieniem o premierze w 2025 roku, nie ujawnił dokładnej daty.

Nowy Star Trek będzie pierwszym kinowym filmem od 2016 roku. Przez te lata Paramount Pictures planował wiele różnych projektów. W tym był ten na podstawie pomysłu Quentina Tarantino, który osobiście się zaangażował w realizację scenariusza pisanego przez Marka L. Smitha. Nie wiadomo, czy kiedyś ujrzy on światło dzienne.