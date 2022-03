Star Trek: Strange New Worlds: kapitan Kirk obsadzony! Zagra go gwiazda Pamiętników wampirów

materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że Paul Wesley (Pamiętniki wampirów) zagra młodego Jamesa T. Kirka w 2. sezonie serialu Star Trek: Strange New Worlds, do którego właśnie trwają zdjęcia. Prace przygotowawcze do 2. sezonu trwały od miesięcy, ale dopiero w styczniu 2022 roku oficjalnie ogłoszono zamówienie. Paul Wesley jest także znany z serialu Opowiedz mi bajkę. Fani wiedzą, że ma on polskie korzenie i rodzinę w naszym kraju. Mówi też płynnie po polsku.

Star Trek: Strange New Worlds - kapitan Kirk

Przypomnijmy, że poprzednio Kirka grali William Shatner oraz ostatnio Chris Pine.

W obsadzie są są także Anson Mount (Kapitan Christopher Pike), Ethan Peck (Spock), Rebecca Romjin (Numer 1), Jess Bush (Christine Chapel), Christina Chong (La'an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding (Nyota Uhura), Melissa Navia (Erica Ortegas) oraz Babs Olusanmokun (dr M'Benga).

Za sterami serialu w roli showrunnerów stoją Akiva Goldsman oraz Henry Alonso Myers.

- Paul to doceniany aktor z niezwykłą prezencją. Jest on kluczowym dodatkiem do naszego serialu. Jak większość z nas, od zawsze jest fanem Star Treka. Jesteśmy podekscytowani jego interpretacją tej ikonicznej roli - napisali twórcy w oświadczeniu.

Star Trek: Strange New Worlds - premiera w USA w maju 2022 roku. Nie wiadomo, kiedy na ekrany trafi 2. sezon z Paulem Wesleyem.