Gwiazda Krzyku musiała przepraszać fanów. Byli na nią mocno wkurzeni

fot. Paramount Pictures

Reklama

Fani Krzyku tęsknią pewnie za czasami piątej części z 2022 roku, której największą kontrowersją były nie zakulisowe działania twórców, ale fakt, że ulubieniec publiczności, Dewey Riley grany przez Davida Arquette'a, został z zimną krwią zamordowany przez Ghostface'a, w którego wcieliła się Mikey Madison. Aktorka po latach opowiedziała Colliderowi o swoich wspomnieniach z tego filmu.

To zabrzmi naiwnie, ale muszę być szczera: kiedy kręciłam ten film, to nie miałam pojęcia, że Krzyk ma tylu fanów, co dopiero niedawno odkryłam. Fani horrorów i Krzyku to najlepsi ludzie na świecie.

Przyznała też, że po premierze filmu fani serii mieli pretensje do niej z powodu tego, co stało się na ekranie.

Jego śmierć była dla mnie smutna, bo myślałam sobie: "To była taka fajna postać. Szkoda, że musiał odejść." A dopiero później zdałam sobie sprawę ile serc fanów to złamało. Ludzie podchodzili do mnie i mówili: "Nienawidzę tej decyzji. Jestem zły na ciebie." A ja odpowiadałam: "Naprawdę przepraszam! To nie ja pisałam scenariusz. Ja tego nie chciałam."

Krzyk - jak serię oceniają krytycy wg Rotten Tomatoes