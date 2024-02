Star Trek: Strange New Worlds - Kapitan Kirk ze spin-offem? Aktor zabiera głos

fot. Paramount+

Reklama

Star Trek: Strange New Worlds to serial Paramount+, który cieszy się sporą popularnością i dobrymi ocenami w sieci od krytyków oraz fanów. To jednocześnie prequel serialu Star Trek: Oryginalna Seria, który dzieje się na 10 lat przed jej wydarzeniami. Chociaż produkcja opowiada głównie o kapitanie Pike'u, w którego wciela się Anson Mount, tak fani nie przestają teoretyzować o możliwościach na spin-off, które pojawiły się wraz z debiutem Paula Wesleya w roli kultowego kapitana Kirka. Sam aktor postanowił odnieść się do oczekiwań niektórych fanów.

Po pierwsze - na 100% chciałbym zagrać główną rolę, nawet na 1000%, ale jednocześnie uważam, że Star Trek: Strange New Worlds jako ten serial "przed Kirkiem" jest fascynujący. Jest bardzo dobrze zrobiony. Anson Mount jest fantastyczny. Nie sądzę, że ten serial gdziekolwiek się wybiera i wcale bym tego nie chciał. Wydaje mi się, że to bardziej na zasadzie "kto wie?". Może powstanie spin-off, ale raczej nie stanie się tak szybko - wydaje mi się, że jest jeszcze daleka droga do przemierzenia ze Star Trek: Strange New Worlds i jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę w niej brać udział.

Star Trek: Strange New Worlds - opis fabuły

Akcja serialu rozgrywa się na pokładzie Enterprise aż 10 lat przed wydarzeniami z serialu Star Trek: Oryginalna Seria.