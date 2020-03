Star Wars 9 - nakręcono scenę z wyrocznią na Mustafar. Czemu ją usunięto?

W filmie Star Wars 9, czyli Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie widzieliśmy na samym początku kilka sekund z Mustafaru. Kultowa planeta nie została wymieniona w filmie, ale to tam Kylo Ren przebijał się do zamku Vadera, by zdobyć urządzenie, które pozwoli mu dotrzeć do Exogol.

Z książki oraz szkiców koncepcyjnych wiemy, że tam Kylo ren miał spotkać tajemniczą wyrocznię, która jest dziwnym stworem pilnującym urządzenia należącego do Dartha Vadera. Okazuje się ,że to nie był tylko szkic i twórcy nakręcili scenę spotkania Rena z tą postacią.

- Opracowaliśmy tę postać podczas początkowych etapów prac. Jake Lunt Davies, który jest jednym z rysowników, pracował przy tym z nami wszystkimi - rozmawialiśmy o różnych pomysłach i ostatecznie on stworzył szkic, który zobaczył J.J. Powiedział: "To jest niesamowite!". To był taki moment, w którym wiedzieliśmy, że to musi znaleźć się w filmie. Dlatego ostatecznie zbudowaliśmy praktycznymi metodami tę postać i zabraliśmy ją do Black Park w Wielkiej Brytanii, niedaleko studia Pinewood. Tam nakręciliśmy scenę w lokacji i ona istnieje. Niestety, ostatecznie nie trafiła do finalnego produktu. Była to postać w pełni stworzona praktycznie i nakręcona w lokacji. Jest niesamowita - mówi Neal Scanlan.

Scanlan spekuluje, że być może wprowadzenie tej postaci na początku filmu było zbyt długie dla J.J. Abramsa, który tę kwestię mógł wyjaśnić szybciej. Zwraca uwagę, że tempo w filmach Abramsa zawsze jest bardzo dynamiczne i jego zdaniem uznał ,że poświeciliby zbyt dużo czasu na ten wątek. To jest według niego powód usunięcia tej sceny.

Nie wiadomo, czy kiedykolwiek ją zobaczymy, bo wydanie Blu-ray nie będzie mieć żadnych usuniętych scen. Spekuluje się, że być może trafią do platformy Disney+, gdy film tam zadebiutuje.

Dziwną istotę możecie zobaczyć w poniższych szkicach koncepcyjnych ze Star Wars.